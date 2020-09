Busstreik i Oslo og Viken – Julia frykter hun må gå to timer til skolen

– Enten må jeg gå ellers håper jeg at jeg kan sitte på med noen, for pappa har ikke mulighet til å kjøre meg, forteller Julia Stensnes-Martini.

Hun bor i Fredrikstad, men går på videregående skole i nabokommunen Sarpsborg. Hver morgen pendler hun med bussen, men nå står alle bussene i gamle Østfold fylke stille.

Julia forteller at klassen har blitt ganske rutinerte på hjemmeskole. Kanskje venter det mer hjemmeundervisning i uken som kommer. Foto: Petter Larsson/NRK

– Jeg sjekket Google Maps i sted, det er omtrent to timer å gå. Jeg har snakket med flere venner og de fleste har ikke muligheten til å bli kjørt. De vet rett og slett ikke hva de skal gjøre i morgen, sier Stensnes-Martini.

3.800 bussjåfører i Oslo og Viken ble natt til søndag tatt ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene og NHO.

Viken fylkeskommune: – Dette skal gå fint

Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken, Solveig Olsen, sier til VG at hun forstår at mange skoleelever er bekymret.

– Men dette skal gå helt fint, sier hun til avisen.

Fylkeskommunen har sendt ut to presiseringer til rektorene om at det ikke skal føres fravær for de elevene som ikke kommer seg til skolen på grunn av streiken og at rektorene må ta lokale vurderinger for undervisningen.

Busstrafikken i Oslo og Viken er rammet av streik fra klokken 6 søndag morgen. Foto: Tarjei Mo Batalden / NRK

Elever andre steder i landet kan bli rammet senere. Fellesforbundet har varslet at de 3.800 sjåførene som ble tatt ut i det første streikeuttaket, bare er begynnelsen.

– Hvis vi kommer til det punkt at vi må utvide, vil vi trappe opp raskt. Vi har til sammen over 10.000 sjåfører vi kan ta ut i streik. Det vil i så fall stoppe all busstrafikk i Norge, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

Skoleelev: – Jeg må stå opp klokka fire

På busstasjonen i Fredrikstad sentrum var det ikke alle som søndag ettermiddag hadde fått med seg nyheten om at bussjåførene er i streik.

– Jeg er veldig avhengig av bussen og trenger den. Jeg syns det er litt kjipt fordi jeg må bruke mye mer tid og stå opp tidligere for å kanskje rekke skolen, sier Jonas Lomsdal Koksvik.

Glemmen-elev Adam Reis støtter bussjåførenes streik, selv om han må gå til skolen. Foto: Petter Larsson/NRK

Selv om skoleveien tar lengre tid i morgen, får sjåførene likevel støtte fra flere ungdommer.

– De gjør det sikkert for en veldig viktig og bra grunn, så vi får håpe det er til nytte. Hvis ikke går jeg til skolen forgjeves, sier skoleelev Adam Reis.

Om én uke er det høstferie for skoleelevene på store deler av Østlandet. Det kan bli litt lange dager for bussavhengige-elever som Stensnes-Martini før de får nyte den ferien.

– Jeg må stå opp rundt klokka fire, tenker jeg. Da får jeg god tid. Så det blir deilig, ler hun.