Bussjåfør: – Det er ikke alltid vi kan leve av ros

«Det florerer mange rare tall på hvor mye jeg tjener.......hadde disse tallene stemt, hadde ikke jeg vært i streik.»

Dette skriver bussjåfør for VY i Østfold, Bjørn Davidsen i et innlegg på Facebook. Innlegget har fått masse reaksjoner.

Mandag ble det varslet at streiken trappes opp ytterligere. Dersom partene ikke blir enige før lørdag vil totalt 8500 sjåfører over hele landet være i streik.

– Av reisende og publikum så mottar vi veldig mye støtte og de synes vi gjør en kjempebra jobb. Men det er jo ikke det vi lever av, vi må jo ha kroner for å handle inn mat vi som alle andre.

Streiken rammer Oslo og Viken hardt. Alle busser i Oslo og tidligere Akershus fylke er innstilt. Alle avganger er også innstilt i Østfold.

– Vi håper at vi skal oppnå det arbeidsgiver har lovet oss i elleve år, at vi skal komme opp på lik linje med industriarbeiderne, sier Davidsen.

NRK forklarer Hvorfor streiker bussjåførene? for svar Bussjåførene krever høyere lønn. De ønsker å ha samme lønn som folk som arbeider i industri. Er det flere årsaker til streiken? Ja. Fellesforbundet mener bussjåfører har en arbeidssituasjon som er uforsvarlig med krevende arbeidstidsordninger. Blant annet delte vakter. Hva er delte vakter? Delte vakter vil si at du har et opphold midt på dagen hvor du ikke jobber. Bussjåfører har det ofte travelt om morgenen og ettermiddagen når folk skal til og fra jobb og skole. Midt på dagen kan det være mindre trafikk. Hva mener arbeidsgiverne? Det er NHO Transport som representerer arbeidsgiverne og de sier at bussjåfører får i gjennomsnitt 91 prosent av hva folk i industrien gjør. Alle busser innstilt i Oslo og Akershus – streiken trappes opp Forrige kort Neste kort

– Står opp midt på natta

Davidsen beskriver en hverdag hvor fritid går til å sjekke at bussen er forsvarlig. Han sier bussjåfører kan jobbe 12-13 timers skift, og kun få betalt for 7-8 av timene.

– En vanlig arbeidsdag starter gjerne med at man står opp midt på natta. Og så møter man på jobb i sin fritid for å sjekke at bussen er i orden og i forskriftsmessig stand, fordi det har vi ikke tid til. Det er bare avsatt fem minutter.

Han sier man ofte sitter bak rattet i 4 til 5 timer uten å kunne gå på toalettet. Men Davidsen trives veldig godt i jobben sin. Han skryter av de reisende.

– Men det er ikke alltid vi kan leve av ros, vi må ha litt penger for å leve og.

Han sier han har sett at noen beskriver bussjåfører som uskolerte, noe han sier er helt feil.

– Jeg har mange forskjellige kollegaer. Alt fra uskolerte til høyt utdannede. Vi har folk med bachelorgrader og folk til og med med doktorgrader som kjører buss, fordi det er mye triveligere enn å sitte på et kontor.

STREIKEVAKT: På busstasjonen i Sarpsborg står flere bussjåfører og har streikevakt. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Lønn er kjernen i konflikten

– 12 til 13 timer er ekstremt, det er høyst, høyst uvanlig, svarer direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han sier årsaken til at bussjåfører har delte vakter, er at folk vil reise på bestemte tider.

– Det er slik at passasjerene ønsker å dra på jobb eller til skole mellom syv og ni om morgenen, og ønsker seg hjem mellom tre og fem. Og da har vi ekstra kapasitet i de timene på formiddag og ettermiddag, og litt mindre kjøring midt på dagen.

Partene i konflikten er NHO Transport på arbeidsgiversiden og Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstaker siden.

AVGJØRES LOKALT: Direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange sier det blir bestemt lokalt hvor mye tid man skal bruke på sikkerhetssjekk av bussene. Foto: Moment Studio / Moment Studio

Leder i Fellesforbudet Jørn Eggum sier de ikke kan godta at bussjåførene skal tape i oppgjør etter oppgjør.

– I dette oppgjøret må vi begynne arbeidet med å tette gapet mellom bussjåførene og industrien, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Stordrange er uenig med Eggum. Han sier bussjåfører i dag ligger på 91 prosent av gjennomsnittet i industrien.

– Men de siste årene har mange av de lavtlønnede jobbene i industrien forsvunnet. Det har bidratt til at gjennomsnittet har blitt høyere enn det var før, fordi mange jobber er automatisert eller flyttet til utlandet, sier han.