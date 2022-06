Bussjåfør skadet etter kollisjon på Bislett

En bussjåfør er sendt til sykehus etter at en buss og en trikk krasjet i rundkjøringen på Bislett i Oslo fredag morgen. Operasjonsleder Line Skott sa til NRK kort tid etter ulykken at sjåføren, som ble kjørt til sykehus, var alvorlig skadet. Rundt halv ni tvitrer politiet at foreløpige undersøkelser viser at vedkommende kun er lettere skadet.

Ifølge Skott var det sju personer i bussen, og tre av dem ønsket helsetilsyn. Trikken hadde rundt ti passasjerer, og én av disse fikk et kutt i fingeren som også blir undersøkt. Hendelsesforløpet er så langt ukjent.

På grunn av ulykken må de som reiser med 21-bussen og 17- og 18-trikken regne med forsinkelser, skriver Ruter.