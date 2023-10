Bussjåfør dømt etter dødsulykke i Halden

I august i fjor frontkolliderte en buss med en personbil på Svinesundsveien i Halden. Bussen kom over i motsatt kjørefelt, og traff en bil som var på vei i motsatt retning.

I bilen satt Espen Glomsrød (64) og datteren Synne Glomsrød (32). De ble bekreftet omkommet på stedet. Tre andre personer som befant seg i bilen ble fraktet til sykehus, men overlevde.

Nå er mannen i 20-årene som kjørte bussen dømt til åtte måneders fengsel.

Tingretten har dømt ham for uaktsomt drap og for å uaktsomt ha forvoldt skade på en annens kropp.

Ulykken skjedde på den trafikkerte Svinesundsveien på formiddagen 8. august i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Anker dommen

– Retten finner det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte kom over i motgående kjørefelt og at han har handlet grovt uaktsomt, står det i dommen.

Bussjåføren har hele veien nektet straffskyld. Dommen vil bli anket, varsler forsvarer Tor Magnus Fagermo.

– Min klient har hele tiden sagt at han ikke vet hva som har skjedd. Derfor mener vi at den eneste forklaringen her, er at han har hatt et eller annet form for anfall, og at han derfor har vært bevisstløs, sier Fagermo.

Tor Magnus Fagermo er bussjåførens forsvarer. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

650.000 kroner erstatning

– Jeg har gjennomgått dommen, og ser at retten dømmer i tråd med påtalemyndighetens påstand, sier politiadvokat Yvonne Schilling.

Politiadvokat Yvonne Schilling. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Bussjåføren er også dømt til å betale 650.000 kroner i oppreisningserstatning til de tre personene som overlevde ulykken.

Bistandsadvokat Gaute Nilsen representerer dem.

– De har mottatt dommen, men utover det har vi ingen kommentar, sier Nilsen.

Bussjåføren er også fradømt førerkortet «for alltid». Det betyr at han er fratatt førerkortet i minst fem år. Etter det kan han søke om å få førerkortet tilbake.