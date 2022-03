– Det er veldig deilig å være sammen igjen. Det er terapien vår, vi blir deprimerte uten det.

I en sliten garderobe på det skeive utestedet Elsker i Oslo venter Rebecca Abbott på å gå på scenen.

Utenfor det sorte gardinforhenget høres et ellevilt publikum. Et publikum som de siste årene virkelig har fått smaken på burlesk.

Men så kom pandemien, og med unntak av noen få show ble det stille for burleskartistene.

I kveld står Rebecca og resten av kompaniet til «Fifi von Tassel» sammen igjen på scenen for første gang på flere måneder. – Det er mye følelser vi har gått glipp av i løpet av pandemien. Man kjenner at det mangler noe i livet, sånn på ordentlig.

På veggen over Rebecca henger et papirark med artistnavnet hennes, «Novelty starr». Det er snart ti år siden artisten oppdaget burlesk. Ti år siden hun fant seg selv i en kunstform hun ikke visste eksisterte.

Mye har skjedd med burlesken siden den gang.

– Det har blitt mer mainstream enn hva det brukte å være. Det har utviklet seg mer, standarden har blitt høyere.

Rebecca forteller at mens det før ble satt opp burlesk-show kanskje to ganger i halvåret, finnes det nå i hvert fall ett show i måneden.

NRK forklarer Hva er burlesk? Bla videre Burlesk er en fri sjanger, der alle kjønn og kropper er velkomne. Ordet burlesk betyr egentlig opp ned, og sjangeren handler ofte om å snu sosiale normer på hodet. Burlesk er mest en humoristisk form for stripping. Målet er å underholde gjennom en kombinasjon av show, dans og striptease. Burleskdansere er ikke fullstendig nakne, men dekker til brystvorter og underliv. Forrige kort Neste kort

Helse i hver puppesnurr

Mellom kostymeskiftene klistres det på puppedusker, falske øyevipper og nye lag med glitter.

– De lager altså så mye lyd. Norsk burleskpublikum er kjent for å være helt fantastiske.

Det sier Carina Elisabeth Carlsen. Kroppspositivisten og burleskartisten med artistnavnet «Fifi von Tassel». Det er hun som står bak showet «Fifi presents».

«Fifi von Tassel presents» ser på seg selv som en familie. I kompaniet er det både burlesk- og drag-artister. Foto: Johanna Hauge

– Burlesk er en sjanger som fortjener mer oppmerksomhet. Jeg skulle kanskje ønske at flere så hva det her faktisk dreier seg om. Jeg tenker at det er helse i hver puppesnurr, og så er det sabla gøy.

Carina mener burlesk blir oversett som sjanger, fordi det rett og slett handler om kvinner som kler av seg.

– Jeg har hørt flere som vitser om at burlesk er triste greier, og noe for desperate jenter som ikke var pene eller tynne nok til bli ordentlige strippere. Det mener jeg undergraver den enorme jobben vi legger i dette.

Hun forteller at de som driver med burlesk ikke må kle av seg. Og at mange også lar være å gjøre det.

– Men for min del er dette en feiring av kropp, og jeg elsker den friheten artistene uttrykker, spesielt når de har kastet klærne.

For Carina er det ikke så farlig om publikum elsker eller hater det de har sett på scenen, så lenge hun og de andre artistene skaper refleksjon. Foto: Johanna Hauge

Nå synes Carina det er gøy å se at miljøet vokser, og mener at paljetter er bedre enn psykolog.

– Veldig mange av de jeg har snakket med som holder på med det her har jo hatt spiseforstyrrelser og vonde historier. De klarer å gjøre vonde, kjipe ting til noe bra. Den opplevelsen unner jeg flere å ha.

Holdt det skjult

På den andre siden av byen, i en dansesal på Hasle, holder «The Gaia Gang» til. En burleskgruppe som fokuserer mer på dansen enn humoren.

Også her har burlesken vært livsforandrende, forteller daglig leder og danseinstruktør, Emilie Roll.

Emilie Roll opplever at burlesk er et godt verktøy for å styrke selvfølelsen hos kvinner. Foto: Privat

Da Roll startet opp for åtte år siden, var fokuset på selvutvikling og personlig vekst. Den gangen forsto ikke folk sammenhengen mellom det og burlesk.

– I starten var det ganske utfordrende å få med folk på kurs. Det virket som det fortsatt var et stort tabu rundt det seksuelle og sensuelle, forteller Emilie.

De som var med på burleskkursene holdt det skjult fra venner og familie. Så skjedde det en endring.

Nå setter de opp to ekstrakurs i halvåret. I tillegg merker Roll at etterspørselen etter både show og private sammenkomster, som julebord og utdrikningslag, er stor.

– De som er med nå, er veldig åpne om det. De deler på sosiale medier og inviterer hele familien på show.

– Jeg ser helt insane ut akkurat nå

Tilbake i garderoben på Elsker får Mary Ann Skretteberg Andersen hjelp av Carina til å komme inn i det rokokko-inspirerte kostymet.

Mary Ann er burlesk-artist for å vise en finger til skjønnhetstyranniet. For henne er dette en slags motmakt til måten kroppen blir fremstilt på i samfunnet.

– Jeg skal først være dame. En fra rokokko-tiden, så jeg ser helt insane ut akkurat nå. Og så skal jeg bli mann. Det er mange lag man skal igjennom.

Artisten som også er kjent som Phoenix D'vine, hadde ingen planer om å begynne med burlesk. – Jeg begynte bare på noe jeg trodde var dansekurs, så jeg ble veldig overraska da folk begynte å strippe. Så ble hun, som så mange andre, hekta på samholdet, selvtilliten og frigjøringen.

Mary Ann og Carina har mye til felles. Begge mener burlesk har flere lag enn det å kle av seg på en scene.

Fordi hun av og til får være Fifi von Tassel, blir hun også tøffere som seg selv, deler Carina.

– Burlesk har gitt meg en evne til å stå imot kroppspress, hets og krav om hvem jeg skal være som kvinne.