Bunkersaken: To nye personer mistenkt

Fra før er to personer siktet for uberettiget adgang og opphold i bunkere. Avhøret av disse to, som politiet hadde planlagt å gjøre torsdag, er utsatt.

Politiet knytter alle fire til arrangørrollen for festen.

27 personer ble søndag innlagt på sykehus for behandling av kullosforgiftning etter festen. Årsaken til forgiftningen var at dieselaggregater sto i et lite rom uten ventilering.

En festdeltager som selv ble kullosforgiftet trodde flere av de bevisstløse personene var døde, og forteller om de dramatiske minuttene.

Videoer på sosiale medier viser at ungdommene fester i bunkeren.

Kan fortsatt komme flere siktelser

De to er mistenkt for det samme som de siktede, altså uberettiget adgang og opphold i bunkeren.

– Det jeg kan si er at politiet har opprettet en undersøkelsessak med tanke på mulig personskade, sier politiadvokat Julie Wangensteen Lien.

Hun legger til:

– Etterforskningen vil vise om det skal fortsette å være en undersøkelsessak eller om vi skal gå videre med den.

Politiet kan komme til å sikte flere personer i saken.