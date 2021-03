Brukte penger fra dødsbo som skulle til Frelsesarmeen

Torsdag ble det kjent at den tidligere advokaten Halstein Sjølie er tiltalt av Økokrim. Tiltalen går på grovt underslag av omkring 100 millioner kroner, samt grovt bedrageri av 33 millioner kroner.

Advokaten disponerte klientenes penger mens de sto på en såkalt klientkonto. Men gang etter gang brukte Sjølie disse pengene på egne prosjekter. Flere av disse var avdøde personer som testamenterte bort pengene.

Ved to tilfeller skal Sjølie etter hva NRK kjenner til ha brukt penger som avdøde hadde testamentert til Frelsesarmeen. Til sammen dreier det seg om rundt 3,3 millioner kroner.

– Mangler 35 millioner kroner

Aktor Geir Kavlie i Økokrim. Foto: Ragnar Gulseth Berge / NRK

– Jeg kan bekrefte at en del av underslagstiltalen dreier seg om penger som skulle gått til veldedige formål. I rettssaken vil vi komme inn på hvem dette er og størrelsen på beløpene, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Sjølie har tidligere vært lokalpolitiker i hjembyen Moss. Han var også en av partnerne i advokathuset Liljedahl.

Økokrim har funnet ut at Sjølie helt siden 2012 har brukt klientenes penger.

– Mønsteret er det vi kaller rullerende underslag. For å betale tilbake til de som har vært underslått først, så har han vært nødt til å underslå fra nye. Det gjør at det blir store beløp, sier Kavlie.

Selv om mer enn 90 millioner kroner fra 25 klienter er omfattet av tiltalen, er mye betalt tilbake underveis. Økokrim mener likevel at det langt fra finnes nok penger til å dekke inn alt.

– Det er cirka 35 millioner kroner det ikke er dekning for. Det pågår fortsatt en prosess med hensyn om å få tilbakeført midler. Under rettssaken vil man kunne komme med et endelig beløp, sier Kavlie.

Advokathuset Liljedahl i Moss er solgt etter at saken mot Halstein Sjølie ble rullet opp. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Satset på eiendom

De siste årene har Sjølie satset på store prosjekter innen eiendomsutvikling og hotelldrift. Han kjøpte blant annet fem hoteller rundt omkring i landet.

Vegard Aaløkken forsvarer den tiltalte advokaten. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Forsvarer Vegard Aaløkken sier at Sjølie i hovedsak har erkjent det som kommer frem i tiltalen. Han ønsker ikke å si noe spesifikt om pengene som var testamentert til Frelsesarmeen.

– Jeg vil ikke gå inn i enkeltsaker, sier han.

Hvert år får Frelsesarmeen mellom 100 og 150 millioner kroner fra folk som testamenterer.

Gjennom en forsikringsordning har organisasjonen fått tilbake 2,5 millioner kroner av pengene som var testamentert til dem. Likevel mangler fortsatt mer enn 800.000 kroner.

Kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg sier han har tillit til at Namsmannen gjør det som kan gjøres for at også resten av pengene kommer frem.

Han ser alvorlig på at penger som blir testamentert til Frelsesarmeen forsvinner på veien.

– Vi kan servere svært mange næringsrike suppetallerkener, tilby mange motiverende hverdager for rusavhengige eller feriedager for vanskeligstilte barnefamilier for 800.000 kroner. For oss er det maktpåliggende at folk kan ha tillit til at også deres testamentariske gaver blir forvaltet i tråd med deres ønsker, sier Smith-Solevåg.