Bruktbilforhandler føler seg forfulgt av politiet

– Det er jo slik at du skal være uskyldig til det motsatte er bevist. Det har ikke jeg vært her, sier Sven Jarle Knoll.

55-åringen er bruktbilselgeren flere aviser og nettsider skrev om for noen år siden. Han ble brukt som eksempel på en cowboy-bransje.

Den store oppmerksomheten førte til flere anmeldelser fra kunder.

– Uansett hvor jeg kom hadde folk lest om meg i avisa. Det sørget i praksis for at jeg ikke kunne handle med noen, sier Knoll.

Bruktbilselgeren har vært flere runder i retten og blitt dømt to ganger i tingretten.

Men Borgarting lagmannsrett har slått fast at han ikke har bedrevet grovt bedrageri ved kjøp og salg av biler.

Tidligere i juni ble han også frikjent på alle punkter i lagmannsretten for blant annet å ha hindret barnevernet sine oppgaver.

Totalt er han nå frifunnet for 46 punkter i forskjellige instanser.

– Politiet har åpenbart vært mer opptatt av å ta mann enn ball i denne saken her, sier Knoll.

Knolls bedrift bestod av kjøp og salg av gamle billige biler. De fleste kundene fant han via avisannonser. Foto: Faksimile

Forsvarer: – Personforfølgelse

– Samlet sett har han fått en skandaløs behandling, sier Olle Nohlin.

Han har vært Knolls forsvarer siden 2019. De siste tre årene har han jobbet for å få sin klient frifunnet for mange dommer de mener er uriktige.

– Det er bare å si det som det er, dette er personforfølgelse. Og sånn gjør man ikke mot folk, sier Nohlin.

Han kommer med knallhard kritikk av etterforskningen av Knoll.

– Politiet har begynt med at han er skyldig, så har de funnet de bevisene eller de indisiene de har kunnet bruke for å få det til. Det er i strid med loven, sier Nohlin.

– Gjennomgående svakhet ved etterforskningen

I 2021 behandlet lagmannsretten ankesaken til Knoll. Her ble han frikjent og retten kom med hard kritikk av politiets etterforskning.

– Det synes ikke å være foretatt mye etterforskning i saken, står det i dommen fra lagmannsretten.

Videre kommer det frem at ingen av de fornærmede i saken er avhørt av politiet.

Advokat ved Matrix Advokater, Olle Nohlin har vært Knolls forsvarer siden 2019. Han mener politiet har bedrevet personforfølgelse av Knoll i en årrekke. Foto: Matrix Advokater

I frifinnelsen fra lagmannsretten står det at Knoll har hatt en kritikkverdig adferd i sin drift, men at dette ikke kan klassifiseres som bedrageri.

Knoll ble frifunnet for 35 påståtte bilbedragerier.

Politiet frarådet handel med Knoll

Som bruktbilforhandler har Knoll kjøpt og solgt enormt mange biler. Flere hundre hvert år. Ofte er det snakk om biler i det lavere prissegmentet.

Med slike handler blir det lett konflikter og misfornøyde kunder, ifølge Knoll. Flere valgte å anmelde ham, noe som sørget for økt interesse fra politiet.

I desember 2017 gikk Fredrikstad politikammers krimsjef ut i lokalavisa Fredriksstad Blad og advarte mot å handle med Knolls firma.

Før frikjennelsen av Knoll i 2021 ble han dømt for omfattende bedrageri i Fredrikstad tingrett to år før. Dommen lød på fengsel i tre år og to måneder. Han ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet for alltid.

Totalt er Knoll nå frikjent på 46 punkter i lagmannsretten. Om han noen gang skal starte som bruktbilforhandler igjen vet han ikke. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Reiser krav mot politiet i Fredrikstad

Advarselen fra politiet, negativ omtale i media og dommen i tingretten har kostet Knoll dyrt. Med en gruslagt privatøkonomi er både hus og hytte solgt på tvangssalg.

Nohlin bekrefter at de nå krever erstatning fra politiet for urettmessig straffeforfølgelse.

– Knoll og Autopris AS ville ikke ha blitt påført tap, hvis Knoll ikke ble feilaktig etterforsket over tid og tiltalt for ting han ikke var skyldig i, skriver Knolls advokat i erstatningskravet.

Videre skriver Nohlin at saksbehandlingen fra politiet innebærer en uaktsom handlemåte, som helt åpenbart setter politiet i et erstatningsansvar.

Kravet er imidlertid avslått av påtalemyndigheten og saken er nå sendt til Statens sivilrettsforvaltning.

Tar dommen til etterretning

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere påstandene fra Knoll og hans forsvarer, fordi erstatningskravet ikke er ferdig behandlet hos Statens sivilrettsforvaltning.

Men de bekrefter at saken er under behandling.

– Vårt svar er at vi tar dommen til etterretning, og det innebærer at vi også må se på om det er grunn til å ta selvkritikk på noe, sier politiinspektør Kåre Solvoll ved Øst politidistrikt i en e-post til NRK.