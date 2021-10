– Man er livredd for å havne i bunn av bunken.

Byggmester Viggo Holth i Fredrikstad er frustrert. Flere kommuner bruker nå ekstra lang tid på å behandle byggesaker.

– For hver gang man snakker med kommunen, blir kostnadene våre høyere. Enkelte ganger venter vi fire-fem-seks måneder før saken røres.

Norske kommuner skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Men i mange tilfeller skal ikke behandlingstiden overskride tre uker.

Hos mange skjer ikke det i dag.

– Det blir mange søvnløse netter når det bare ruller videre og tilbakemeldingene uteblir. Det er veldig frustrerende, sier Holth.

Kommune: – Skal ikke bli straffet

Byggmester Holth tar mange oppdrag i Østfold, men kjenner flere i bransjen andre steder i landet. Blant annet på Vestlandet.

– Vi hører om problematikken overalt, sier han.

Men problemet er spesielt stort i Fredrikstad. I dag er det i overkant av 210 saker til behandling i plankebyen. Totalt har de fått inn 1537 søknader så langt i år.

Kommunen skylder på et nytt saksbehandlingssystem.

– Dette har ikke gått knirkefritt og har krevd ekstra ressurser, i tillegg er byggesaksavdelingen underbemannet, sier Per-Erik Torp, etatssjef i miljø- og byutviklingsetaten.

Holth sier begrunnelsen ikke holder vann.

– Det hjelper ikke meg. Jeg kan ikke putte mat på bordet til guttene mine med et nytt datasystem, sier byggmesteren.

Noen prosjekter har Viggo Holth i dag, men han frykter færre oppdrag om kommunen ikke intensiverer saksbehandlingen. Foto: Tomas Berger

Tør ikke å kritisere kommunen

NRK har vært i kontakt med flere titalls byggmestere i Østfold, Follo og Oslo. Alle er enige om at situasjonen er svært frustrerende, men få tør å stå frem.

– Hvis jeg hever stemmen min nå og kritiserer kommunen, frykter jeg for fremdriften til mange av prosjektene mine, sier en byggmester i Follo som ikke vil stå frem med navn og bilde.

Innad i bransjen tør «ingen» å heve stemmen i frykt for å bli svartelistet.

– Vi er opptatt av at vi skal være tilgjengelig for de vi er til for og kritikk skal ikke bli sanksjonert negativt, sier etatssjef Torp.

Reagerer på kommunens tolkning

Boligprodusentenes Forening sier problemet omfatter hele landet – i nesten alle kommuner.

– Regelverket blir tolket forskjellig og ulikt. Ting tar veldig lang tid, veldig mange steder i landet, sier administrerende direktør Per Jæger til NRK.

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger. Han er svært kritisk til kommunene og deres behandlingstid av byggesøknader. Foto: Johnny Syversen

Alle som skal bygge eller endre på et bygg må følge det som kalles en reguleringsplan. Her står det hva som er lov eller ikke i det aktuelle området.

Det er ulikheten i dette fra kommune til kommune, som gjør terrenget uoversiktlig, mener landsforeningen.

– Enkelte kommuner krever mer enn det normale byggesaker trenger og det som er normalisert. Det gjør at det tar lang tid, sier han.