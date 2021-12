Flaue briter omfavner Oslo-ordføreren etter juletre-kjeft

Både til ordførerens kontor i vestre rådhustårn i Oslo og til den norske ambassaden i London har det haglet inn med e-poster fra engelskmenn som vil takke for gaven og uttrykke misnøye med juletrekritikken.

Hvert år gir Oslo et stort juletre i gave til London. Flere ganger har treet på Trafalgar Square fått kritikk for å være for stygt.

– Trenger noen med god dømmekraft

Årets tre er intet unntak og ble raljert med i sosiale medier.

Det har falt mange engelskmenn tungt for brystet, og flere har siden uttrykt takknemlighet over juletreet. Støtteerklæringene toppet seg etter at Marianne Borgen var gjest i et radioprogram hos BBC.

– Hvis du bare hadde vært ledig, kunne du ha tatt styringa her. Vi er desperate etter noen med god dømmekraft, skriver Nancy Jones i et brev til ordføreren i Oslo.

– Jeg vil bare si at intervjuet som ordfører Borgen gjorde hos BBC i dag om juletreet, var et av de fineste jeg noensinne har hørt, skriver William Ball.

ROSES: Ordfører Marianne Borgen har fått mange brev fra briter som uttrykker takknemlighet for juletreet de har fått fra Oslo. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Jeg ble flau over all den utakknemlige brumminga om juletregaven. Takk til deg og hele befolkninga i Oslo for at dere fortsetter å sende en slik storslått og sjenerøs gave hvert år. Og dere gjør rett i å ikke sende et nytt tre! Alex Barnes

Ikke godt mottatt av alle

Det norske juletreet har i flere år engasjert britene, kanskje spesielt på Twitter. Blant annet er det opprettet to separate kontoer dedikert til treet.

Mye av årets kritikk i sosiale medier var av det humoristiske slaget:

Her hjemme reagerte også Høyre-politiker Anne Haabeth Rygg på treet. Hun mente det så «skadeskutt» ut.

Hun fremmet et forslag i bystyret om å betale for et nytt tre, men fikk ikke støtte fra noen andre representanter.

I brevene til Borgen har mange briter beklaget for kritikken mot juletreet fra sine landsmenn.

– Jeg vil be om unnskyldning for at landet mitt har vært så uhøflige i kritikken av juletreet deres. Jeg skammer meg over kritikken, jeg beklager. Vær så snill og si til venner, kolleger og det norske folk at vanlige folk i England er veldig rørt og glade for at dere opprettholder tradisjonen med å gi oss et juletre, skriver 14 år gamle Philip Morris.

Jeg ble født bare seks år etter at dere begynte å sende oss et tre i 1947. Jeg husker mange turer til Trafalgar square for å se lysene og treet. Gaven er en fantastisk vennskapsgest og jeg er så glad for den. God jul. Steve O'Hara

Tar det som et kompliment

Oslo-ordføreren tar kritikken med stor ro. Hun er like fullt glad for at flere briter har kommet med positive tilbakemeldinger.

– Hva tenker du om at én skriver at «jeg skulle ønske du var ledig til å styre her i landet, vi trenger noen med sunn fornuft»?

– Det er jo utrolig hyggelig, sier en lattermild Marianne Borgen, og fortsetter:

– Jeg vet at det er politisk turbulent i Storbritannia, så jeg kan godt skjønne at de nå prøver å finne løsninger på det. Så det tar jeg bare som et veldig, veldig hyggelig kompliment, sier ordføreren med smil i stemmen.

Jeg er 14 og bor i Manchester, men jeg håper å se treet rundt jul når vi drar og besøker bestemor i London. Jeg har sett noen av de tidligere trærne. De er alltid flotte og helt spesielle, fordi foreldrene mine alltid forteller oss hvorfor treet er der. Philip Morris

VENNSKAPSGAVE: Årets julegran er det 75. som sendes fra Oslo til London. Men nok en gang har treet fått kritikk for utseendet sitt, blant annet i sosiale medier. Foto: Gry Blekastad Almås

Lang tradisjon

Årets juletre var det 75. i rekken som er sendt til London.

Det 70 år gamle treet er 22 meter høyt, og ble felt ved Fri-Elvåga i Østmarka.

Tradisjonen med å sende et norsk juletre til London startet allerede i 1947. Det begynte som en takkegave for hjelp og støtte fra britene under andre verdenskrig.

Nå har tradisjonen utviklet seg til noe enda mer, mener Marianne Borgen.

– Det har utviklet seg til å bli et kjærlighetstre, et vennskapstre, som peker framover. Ikke minst ungdom er veldig opptatt av dette treet og hva det symboliserer, mener hun.