– Man skulle jo tro at kvinner og menn var likestilt i 2022. Men så bra er det dessverre ikke.

Det sier «Marit», som er en av 64 innsatte som soner i Norges største kvinnefengsel.

De fleste av dem på høysikkerhet – i et gammelt murbygg fra 1918 på Bredtvet i Oslo.

Rommene er små. Avdelingene er trange. Men det er ingen planer om å bygge nytt fengsel for kvinner i Norge.

Med mindre det nye mannsfengselet i Oslo legges dit hvor kvinnefengselet er nå.

– Bryter ned mennesker

På Bredtveit soner kvinnene i gjennomsnitt i sju år.

Da merkes det godt om kjøkkenet på flere av avdelingene er så små at bare noen få får plass til å spise der.

«Marit» har sona i andre fengsler før, så hun har noe å sammenligne med. Og hun mener forholdene på Bredtveit er altfor dårlige. Foto: Anders Fehn / NRK

Resten må spise alene på cella.

– Det går an å gjøre i noen måneder av livet ditt. Men når vi prater om år begynner det å bryte ned mennesker, vil jeg påstå, sier «Marit».

På «Marits» avdeling er det bare dusj og do på gangen. Da de hadde et utbrudd av korona der nylig måtte de sju som var syke dele på ett toalett.

Håper på mannsfengsel

– I 2022 bør du kanskje kunne forvente et bad og litt mer moderne fasiliteter for kvinner, sier fengselsleder Doris Bakken.

Derfor håper både hun og «Marit» på én ting: at Oslos nye fengsel for menn legges til Bredtvet.

Fengselsleder Doris Bakken håper både de ansatte og de innsatte kan få en lettere hverdag med et mer moderne fengsel. Foto: Anders Fehn / NRK

I dag ligger Oslo fengsel på Grønland i Oslo. Men lokalet er for lite. Derfor skal det bygges nytt.

Den best egna tomta i Oslo er der kvinnefengselet ligger nå, mener Statsbygg.

Bør Oslo fengsel flyttes til Bredtvet? Ja Nei Vet ikke Vis resultat

Om mannsfengselet bygges der, må også kvinnene få et nytt bygg.

Håpet er at det vil gi større rom, egne bad på cellene, bedre plass til både fellesrom, trening og arbeidsdrift.

Men planene om å legge Oslo fengsel til Bredtvet har møtt stor motstand. Både naboer og politikere har engasjert seg.

Flere hundre demonstrerte mot at nytt Oslo fengsel skal legges til Bredtvet. Foto: Bevar Bredtvetskogen

De vil helst at fengselet legges utenfor byen.

Stor motstand

Særlig er de kritiske til at byggeplanene vil ta av skogholtet overfor fengselet, Bredtvetskogen.

Et argument som møter liten forståelse bak murene. Skogen ligger rett ved, påpeker innsatt «Kjersti». Hun sitter på en annen avdeling enn Marit.

Der er rommene mindre. Men de har i hvert fall do på cella.

«Kjersti» mener forholdene i fengselet går på helsa løs.

Cella til «Kjersti». Fra senga kan man strekke en hånd bort til doen. Foto: Anders Fehn / NRK

Skrik og kloakklukt

Ventilasjonen er dårlig. Lyd og lukt trenger gjennom veggene i det gamle bygget.

Det hender hun har snudd i døra til treningsrommet fordi kloakklukta er for intens.

Og nesten døgnet rundt må hun leve med skrik og støy fra etasjen over.

Der er det mange psykisk syke fanger. Det er ikke plass til at de kan sone på egen, skjerma avdeling.

– Det er bare forventa at vi skal godta det, sier «Kjersti».

Ikke likestilt

Det er ikke rettferdig at det må bygges mannsfengsel på tomta for at de skal få nye og moderne lokaler. Det syns hverken «Marit» eller «Kjersti».

Men de er realistiske. Kvinnelige innsatte blir nedprioritert i Norge, mener «Kjersti».

– Rett og slett fordi vi er færre. Det er lett å bli glemt. Og vi skriker ikke like høyt.

Bare seks prosent av alle innsatte i Norge er kvinner. De har dårligere soningsforhold enn menn. Det har blant annet Sivilombudet og FN slått fast.

For noen få år siden ba FN Norge ta grep for å bedre likestillingen bak murene. Men lite har skjedd.

Luftegården som ifølge Sivilombudet er «dårlig tilrettelagt for annen aktivitet og mosjon enn ballspill». Kvinnelige innsatte har dårligere uteområder enn menn, ifølge deres rapporter. Foto: Anders Fehn / NRK

Eneste mulighet

Og kvinnene kan altså se langt etter nytt fengsel. Med mindre det nye mannsfengselet legges til Bredtvet.

– En slik løsning vil gi en betydelig bedring i soningsforholdene for kvinner, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil ikke slå fast at nytt fengsel bør legges til Bredtvet. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Hun sier til NRK at regjeringa er opptatt av trygge og likeverdige forhold for kvinnelige innsatte.

Regjeringa har foreløpig ikke bestemt seg for om Oslo fengsel havner på Bredtvet.

Flere tomter er til vurdering, også tomter utenfor Oslo.

Appellen fra innsatt «Marit» er klar: velg Bredtvet. Det kommer også kvinnene til gode.

– Å få et moderne bygg, med tilrettelagte fasiliteter, så vel for utdannelse som for arbeid... det hadde vært virkelig viktig.