Brannvesenet lei av bygdesladder

– Mange klarer ikke å styre nysgjerrigheten, sier Sondre Vidvei oppgitt.

Utrykningsleder Sondre Vidvei fra Sigdal. Foto: Drammensregionens brannvesen

Han er utrykningsleder for brannvesenet i Sigdal, og har nylig opplevd hvordan hans egne sambygdinger kan reagere etter en trafikkulykke.

Han er ikke alene.

Brannmannskaper som jobber ute i distriktene er ofte først på ulykkesstedet. En trygghet for de som bor på steder der «alle kjenner alle».

Men noen ganger tar nysgjerrigheten fullstendig overhånd for enkelte.

– Det dreier seg ofte om en dramatisk hendelse som alle i bygda gjerne vil høre mer om. Da kontakter de gjerne våre brannfolk direkte, for å få noe å snakke om, forteller seksjonsleder Gjermund Christiansen ved Drammensregionens brannvesen.

Han er leder for 100 deltidsansatte ute i distriktene. Mange av dem rapporterer om utbredt ryktespredning og sladder i forbindelse med branner og ulykker.

«Folk sitter hjemme i sofakroken og synser om ting de ikke har greie på.» Gjermund Christiansen, seksjonsleder Drammensregionens brannvesen.

Nysgjerrige sender SMS

Nylig opplevde utrykningsleder Vidvei at flere av hans egne sambygdinger tok direkte kontakt etter en alvorlig utforkjøring, der to lokale menn var involvert. Da gikk mobiltelefonen hans varm.

Dette er en av meldingene brannvesenet fikk etter en utforkjøring i Sigdal. Foto: NRK

– Jeg fikk mange tekstmeldinger. Alle ville vite hvem som satt i bilen, men ingen spurte hvordan det gikk med dem, forteller Vidvei.

Han er skuffet over at ikke flere viser større omsorg for de som blir rammet av ulykker.

– Folk er mer opptatt av å ha noe å snakke om, enn å vise medfølelse. Det er den største selvfølge at vi ikke skal uttale oss om ulykker, der folk er kanskje i sin dypeste sorg eller sjokk. Det handler om å respektere andre menneskers liv, sier Vidvei.

To lokale menn satt i denne bilen. Etter ulykken fikk brannmannskaper tekstmeldinger fra nysgjerrige som ville vite hvem som satt bak rattet. Foto: Drammensregionens brannvesen

Gir brannfolk skylda

– Noen lager sine egne versjoner av hva som har skjedd, og legger det ut på sosiale medier. Enkelte spekulerer på hvem som har skyld i ulykken, selv om de ikke har greie på hva som egentlig har skjedd, sier Christiansen.

Noen ganger går det så langt at de gir brannmannskapene skylda, dersom de ikke klarer å redde liv.

– Det er en belastning for våre folk som jobber i et lite lokalsamfunn, forteller han.

Nå er Christiansen lei av at folk blander seg inn etter alvorlige branner eller ulykker.

– Slutt å spre rykter!

Seksjonsleder Gjermund Christiansen ber folk beherske seg når nysgjerrigheten tar overhånd.

– Jeg oppfordrer folk til ikke å spre rykter og spekulasjoner, som kan være langt fra virkeligheten. Det er heller ikke noe poeng i å forsøke å få ut informasjon fra brannmannskapene som har jobbet på ulykkesstedet, sier Christiansen.

– De er bundet av en streng taushetsplikt.