Kristine måtte løpe fra flammene: – Jeg fikk panikk

– Det sto masse flammer opp fra taket og inn mot vinduet mitt.

Kristine Aarhus kjente ikke røyklukten før hun lå i senga.

Hun hadde skrudd på panelovnen for å holde varmen og trodde lukten måtte stamme fra den.

– Det er litt den samme lukten jeg har lagt merke til da jeg har brukt ovnen tidligere, sier hun.

Først da hun hørte ukjente lyder og smell forsto hun at noe ikke stemte. Fra soverommet så hun flammene gjennom vinduet. De nærmet seg henne.

– Hele balkongen min sto i fyr og flamme. Gelenderet begynner å rase ned og vinduene sprakk.

Balkongen er totalskadd etter brannen. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Leiligheten hennes i Mysen i Indre Østfold ligger rett over garasjeanlegget hvor brannen startet mandag kveld.

– Jeg fikk veldig panikk. Jeg husket så vidt å ta på meg klær. Jeg bare prøvde å komme meg ut kjappest mulig.

Høysesong for boligbranner

Hittil i år har det vært over 1.500 boligbranner i Norge. Tallet vil bli høyere før nyttår.

Branninspektør i Mosseregionen Bjørn Refling forteller at desember er den måneden hvor det tradisjonelt oppstår flest boligbranner.

– Mange er kanskje litt stressa i høytida, sier Refling.

Branninspektør i Mosseregionen Bjørn Refling oppfordrer alle til å ta ekstra vare på hverandre i julen. Foto: Privat

Levende lys og lukten av mat i ovnen er for mange en viktig del av julestemningen. Men i julekosen skjuler det seg flere brannfeller.

– Mange drar frem mye elektrisk utstyr. Vi er mer hjemme og bruker mer strøm, sier Refling.

Noen inntar også mer alkohol og fyrer ekstra i peisen. Branninspektøren oppfordrer folk til å ta ekstra godt vare på hverandre i jula og snakke om brannsikkerhet.

– Det er lurt å avtale hvor man skal treffes hvis brannalarmen går, så man ikke blir stående på hver sin ende.

Oppfordrer til varsomhet

Så langt i 2022 har 37 personer omkommet i brann. Det er en knapp nedgang fra i fjor, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB forteller at et økt fokus på røykvarslere kan være noe av årsaken til at dødsstatistikken har gått ned de siste to tiårene.

– Det er viktig at alle sjekker at røykvarslerne virker og at batteriet er i orden.

En fungerende røykvarsler er den viktigste sensoren for tidlig varsling om boligbrann.

– Det er spesielt viktig at de som har familie eller venner, som kanskje ikke er i stand til å gjøre det selv, hjelper til med å kontrollere røykvarsleren, sier Ly.

Han oppfordrer folk til å følge ekstra nøye med hvis man har dekorasjoner i nærheten av stearinlys.

Mange finner også frem varmeovnene nå gradene synker, men den bør ikke plugges inn hvor som helst.

– Det er viktig å ikke bruke skjøteledninger til varmeovner. De må kobles direkte i støpsler.

Tilbud om hjelp

Politiet mener brannen i Mysen var forårsaket av en elsykkel som tok fyr under lading.

Beredskapsleder for brann og redning i Indre Østfold Owe Gulbrandsen forteller at slike branner nesten er umulig for folk å slukke på egen hånd.

Han sier det beste er å forsøke å få gjenstanden som brenner vekk.

– Prøv å få det ut så fort som overhodet mulig, sier Gulbrandsen.

Flere har tilbudt seg å hjelpe Kristine Århus etter brannen. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Ingen ble skadet etter brannen, men for mange av beboerne i leilighetskomplekset blir ikke førjulstida slik de hadde sett for seg.

Verst gikk det utover leiligheten til Kristine Aarhus.

Flere av vennene hennes har allerede strukket ut en hjelpende hånd.

– Jeg har fått masse henvendelser fra venninner om at de bistår med klær, bo og bil og alt som trengs, sier hun.