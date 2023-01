– Her er det så mykje snø, og det kan føyke att om natta. Før du legg deg, eller når du kjem til hytta, så må du ta ein titt ute.

Det seier Johan Fegri. Han er drift og eigedomssjef i Den Norske Turistforeininga. Han står utanfor Høgevardehytta i Krødsherad som ligg nesten 1500 meter over havet. Her har fleire dører og vindauge snødd att.

På fjellet kan vindauga fort føyke att i løpet av natta. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Kan bli fatalt

Brannvesenet i Hallingdal har ansvaret for nesten 20.000 hytter i sitt område. Dei oppmodar alle som kjem på hytta til å tenkje over at dei må make meir enn berre inngangsdøra og taket.

Ingar Danielsen er leiar for førebyggjande avdeling hos Hallingdal brann og redningsteneste IKS Foto: Privat

– Stengde rømmingsvegar er det siste ein vil ha, uansett bygg. Det kan bli ganske fatalt, seier Ingar Danielsen, leiar for førebyggjande avdeling i Hallingdal brann og redningsteneste.

– I verste fall, viss ein ikkje kjem seg ut nokon plass og brannen får utvikle seg, så kan det bli veldig dramatisk.

Han oppmodar folk til å grave fram eit vindauge i tillegg til døra. Vindauget må også kunne slåast ut i full stilling.

Han fortel at det spesielle i år er at det sidan jul har kome mykje snø på kort tid.

Etter at taket er maka må du make framfor vindauge og dører på nytt. Foto: Geir Åstorp / Privat

– Når folk kjem på hytta så tenkjer dei «oi her har det komme mykje snø». Så må dei ta stilling til det der og då. Det er ein stor jobb, seier Danielsen.

Då kan det vere freistande å slurve med snøryddinga.

– Det er ein dobbel jobb. Etter å ha vore på taket må du rydde framfor døra igjen. Ho må kunne slå godt ut. Hugs at det er fleire som kanskje skal rømme samtidig.

Det er viktig at snøen er unna vindauga slik at ein kan slå dei ut i tilfelle ein treng å rømme. Foto: Geir Åstorp / Privat

Tenkjer du på nødutgangar når du er på ei hytte? Nei, det tenkjer eg ikkje på! Ja, jeg orienterer meg alltid om kvar dei er! Vis resultat

Grav deg fram

Johan Fegri viser korleis ein skal grave fram vindauge og dører før ein legg seg til å sove i hytta.

– Her inne er det eit soverom, og viss det skal skje noko inne i stova, så ser de at her er det ikkje mogleg å komme ut.

Han fortel at mange av dei som besøkjer dei sjølvbetente hyttene gløymer at det ikkje er nok å berre grave fram inngangsdøra.

Må grave varsamt

Men det er ikkje berre å setje i gang med spaden i nærleiken av eit glasvindauge, då kan det fort bli skadar.

– Det første vi gjer er å make litt godt eit stykke på utsida av vindauget slik at ein får god plass.