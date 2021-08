Brann i rekkehus på Stovner

Nødetatene er på plass på Stovner i Oslo hvor det brenner i et rekkehus. Det var en stund åpne flammer fra flere av boenhetene i rekken, men rundt klokken 08.23 melder brannvesenet at de har kontroll.



Alle beboerne i rekkehuset, i tillegg til enkelte naboer, ble evakuert. Enheten hvor brannen startet er totalskadet, mens skadeomfanget på naboenheten er ukjent.



Det brenner fortsatt på stedet. Brannvesenet melder at det vil være mye røyk i området en god stund fremover, og anbefaler beboere om å holde vinduer og ventiler lukket.