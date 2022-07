Brann i leilighet på Majorstua

Det har brent i en leilighet på Majorstua, melder Oslo 110-sentral. Brannvesenet rykket ved 05.30-tiden ut med syv biler, og cirka 20 personer evakuerte seg selv.



– Vi fikk melding om at en brannalarm var utløst i en bygård i Uranienborgveien, og at det luktet røyk fra de øverste etasjene. Vi sendte flere biler og oppdaget sterk røyklukt i sjette etasje. Vi tok oss inn i en leilighet hvor det veltet ut mye svart røyk og var en fullt utviklet brann, sier vaktkommandør Ola Klakegg til NRK.



Klokken 05.50 melder politiet at brannvesenet har kontroll og at det ikke er noen personer i leiligheten. Én person har fått i seg litt røyk og er tatt med til legevakten.



Ifølge brannvesenet har det trolig brent i en komfyr og et kullfilter. De jobber nå med å komme seg inn i leilighetene ved siden av for å kontrollere røykspredning.