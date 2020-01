Brannvesenet, politi og ambulansepersonell var raskt på plass på Blindern i Oslo søndag ettermiddag.

De rykket ut etter melding om brann i kjemibygget på Universitetet i Oslo (UiO). Politiet fryktet først at det var kjemikalier som brant.

Nødetatene bestemte seg for å sperre av området nettopp på grunn av kjemikalier i bygget. NRKs reporter på stedet sier de fikk beskjed om å trekke seg bort fra området.

– En alvorlig melding

– Det var en alvorlig melding og en beredskap knyttet til det, fordi det er kjemikalier i bygget, sier Erik Hestvik, innsatsleder i Oslo-politiet.

Politet ønsker ikke å si hva som har brent, men ifølge Universitetet i Oslo brant det i ventilasjonsanlegget i bygget.

– Nødetater og vår egen vaktsentral var raskt på plass og fikk tatt hånd om dette, sier Arne Benjaminsen, universitetsdirektør ved UiO.

Brannen var avgrenset til ventilasjonsanlegget, ifølge universitetsdirektøren.

– Vi har gode rutiner for håndtering av slikt materiale og det er gode varlingsrutiner, så risikoen for at det skal skje noe galt er begrenset, sier Benjaminsen om hendelsen.

Brannvesenet studerer kart for å få oversikt over hva som har brent Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Mange ble evakuert

Politiet fikk meldingen om røyktuviklingen i kjemi-og biologibygget på Blindern fra brannvesenet.

Totalt 22 personer ble evakuert til et annet bygg. Alle ble sjekket opp av helsepersonell og ingen er skadet, ifølge politiet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er stor røykutvikling fra taket og brannvesenet er i ferd med å ta seg inn der nå, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo-politiet, til NRK i 15.20-tiden.

I 16.00-tiden er politiet og krimvakta fra politiet på stedet og driver etterforskning, samt finsøk av bygget. Brannvesenet jobber med å lufte ut røyken.