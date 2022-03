Brann i Hemsedal

Nødetatene rykker til Hemsedal Alpin Lodge etter melding om brann. Det brenner i et bygg som er under oppføring, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter. Brannen har også spredd seg til et nabobygg, og nødetatene er på stedet. «Det jobbes med slukkearbeid og evakuering. Det er ikke meldt om personskade per nå», skriver politiet. De melder om mye røyk.

Til Hallingdølen sier operasjonsleder Arild Alfheim at det brenner godt i bygget, som er under oppføring. Han sier det var arbeidere i bygget da det begynte å brenne, men at disse har kommet seg ut.