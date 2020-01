Brann i garasjeanlegg på Haugerud er slukket

– Garasjerekka består av 12-14 garasjer, og halvparten er utsatt for brann, sier vaktkommandør ved Oslo 110-sentral, Glenn Gulbransen.

Ved 12-tiden fikk brannvesenet melding om brann i et garasjeanlegg i Hagapynten på Haugerud.

De to første brannbilene fra Bryn brannstasjon kom frem til et garasjeanlegg som stod i full brann. Like før klokken 13.00 meldte brannvesenet at brannen var slukket.

Garasjen der det har brent ligger bare noen hundre meter fra garasjeanlegg som brant to ganger i fjor.

To garasjer er utbrent og brannvesenet blir på stedet for etterslokningsarbeid og kontroll. Brannvesenet vet ikke hvor mange biler som var inne i garasjen.