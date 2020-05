Brannalarmen kom inn til AMK klokka 3.52. Alle nødetater rykket ut til Roald Amundsens vei.

Spredte seg raskt

Flammene fikk raskt feste i huset, som tilsynelatende helt manglet brannskiller i takkonstruksjonen.

Det var allerede full overtenning i takrekka da de første brannfolkene kom fram få minutter over klokka 4.

Foto: Per Håkon Solberg / Per Håkon Solberg

Brannvesenets innsatsleder Erik Rognli sier at han ikke er overrasket over at brannen spredteseg så raskt.

– Det er en kjent brannproblematikk at brannskiller på loft ofte er mangelfulle. Dersom dette hadde vært på plass, hadde det hjulpet på å bremse brannen, sier Rognli til NRK.

Alle beboere ute

11 voksne reddet seg ut. Alle er sendt til legevakta på Kongsberg for sjekk.

Politiet var en stund usikre på hvor mange som var i huset da det begynte å brenne.

Sju personer er registrert på adressen, og alle er redegjort for, sier politiets operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til NRK.

Den siste leiligheten som røykdykkerne gjennomsøkte, var det en stund usikkerhet rundt, men den viste seg å være ubebodd.

TAKET OVERTENT: Huset med åtte leiligheter i Roald Amundsens vei er totalskadd. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Klokka 5.37 meldte politiet at brannvesenet har fått kontroll på brannen. Brannskader, vann og røyk gjør at huset er ubeboelig og blir beskrevet som totalskadd.

De åtte leilighetene er ubeboelige og bygningen er totalskadd. Foto: Per Håkon Solberg / NRK