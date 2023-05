Brann i enebolig på Langhus – 28 evakuert

Øst 110-sentral meldte om brannen klokka 01.54.

Eneboligen var allerede overtent da nødetatene ankom huset som ligger i et villastrøk.

28 personer fra nærliggende boliger er evakuert, melder Øst politidistrikt på Twitter.

Fire av de evakuerte blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Foto: Tipser.no/Daniel D. Laabak

Brannvesenet kom raskt igang med slukking. Det brant da kraftig og det var fare for at brannen kunne spre seg til flere hus. I alt seks brannbiler fra to brannstasjoner deltar i slukkingen.

Spredningsfaren er nå avverget, men politiet ber huseiere i strøket om å lukke vinduer på grunn av mye røyk.

Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen.

Nordre Follo kommune er informert og følger opp de evakuerte.

Eneboligen er totalskadd. Foto: Tipser.no/Daniel D. Laabak