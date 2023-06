Brann i bolig på Jar i Bærum

Rundt klokken 20:30 torsdag opplyser politiet til NRK at det var folkeregistert fem personer i boligen, men kun to var hjemme da det brant. Disse to er evakuert, sier politiet.

– Det er ingen grunn til å tro at det er flere som befinner seg i boligen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Han sier at de har kontroll på brannen, og at det ikke lenger er fare for at den kan spres til de andre husene i området. Likevel brenner det fortsatt i huset.

– Ingen personer er skadet, sier Stokkli.

Tidligere ble det meldt at brannvesen, politi og ambulanse var på vei til Jar i Bærum etter melding om brann i en bolig.

Politiet tvitret at det var en uavklart situasjon, med mye røyk og flammer på stedet. Det er en bygningsbrann, ifølge brannvesenet.

Rett før klokken 19 torsdag skriver politiet på Twitter at de er framme på stedet.

– Det er åpne flammer og det brenner kraftig i en enebolig, skriver de.

– Det er full overtenning av huset og en garasje. To personer er evakuert fra boligen. Ingen er fysisk skadet.