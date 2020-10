– Jeg vil ikke i fengsel igjen. Dette er mye bedre enn å sitte inne.

Cim Pedersen (26) kutter småtrær og kratt i Schjongslunden i Hønefoss. Området er et populært turområde hele året.

Arbeidet han gjør er et alternativ til fengsel. Bota han fikk på 40.000 kroner, hadde han ingen mulighet til å betale. Dermed ble bøtetjeneste en god løsning.

Ordningen som har eksistert i ett år, gir bøtelagte mulighet til å gjøre opp for seg med fysisk arbeid i stedet for å sone i fengsel.

– Jeg blir skadet av å sitte inne, sier Pedersen, som tidligere har sonet flere dommer i forskjellige fengsler.

Sparer staten for millioner

Døgnprisen i fengslene er avhengig av sikkerhetsnivået i det enkelte fengselet. Prisen per døgn varierer mellom 1.000 og 4.000 kroner.

Kåre Molia i Kriminalomsorgen avtaler arbeidstid og sted med de bøtelagte. Foto: Tina Brock / NRK

– Et forsiktig anslag med den laveste summen gir over 10 millioner kroner spart i løpet av ett år. I tillegg har forskjellige oppdragsgivere fått nytte av over 20.000 arbeidstimer, sier Kåre Molia i Kriminalomsorgen i Buskerud.

Etter at ordningen trådte i kraft i fjor, har 647 personer i Norge så langt søkt om å gjøre opp for seg på denne måten.

Uten bøtetjeneste hadde personene måttet sone i fengsel og tatt opp 10.147 fengselsdøgn.

– Dette er vinn-vinn for begge parter, både for den bøtelagte og for samfunnet, sier Molia.

Ordningen har kommet for å bli

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er positiv til ordningen. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland tror ordningen har kommet for å bli.

– En del som er i vanskelige livssituasjoner, har problemer med å gjøre opp for seg, og må i fengsel. Nå kan de i stedet utføre samfunnsnyttig arbeid, sier Mæland.

Ordningen gagner både samfunnet og den enkelte, mener Mæland.

– Dette bidrar både til at færre kommer i fengsel. Samtidig får hver enkelt gjort opp for seg. Det mener jeg er veldig positivt.

Snart fri

Cim Pedersen er et godt eksempel på at ordningen fungerer bra. For når han ikke klarte å betale bota, var bøtetjeneste eneste måte å unngå fengselssoning.

– Jeg ble både overrasket og glad da jeg ble bedt om å søke bøtetjenesten. Nå er jeg snart en fri mann igjen, sier han.