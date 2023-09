Midlertidig stans i byrådsforhandlinger i Oslo

De to første dagene med samtaler om nytt byråd endte uten resultat fredag.

Og mandag sier Høyres Eirik Lae Solberg at de ikke har planer om felles forhandlinger nå.

I stedet vil Høyre møte hvert av de borgerlige partiene for seg.

Dermed er det stans i felles forhandlinger mellom partiene.

Uavklarte forhandlinger

«Jeg vil ta initiativ til et nytt felles sonderingsmøte i løpet av de nærmeste dagene, og vil komme tilbake til tidspunktet for det», skriver Eirik Lae Solberg i en skriftlig kommentar.

Først en og en halv uke etter valgseieren satte forhandlerne fra Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet seg ned ved samme bord.

Partiene kom sammen i biblioteket i Høyres Hus torsdag.

Hvilke partier som skal erstatte Raymond Johansens rødgrønne byråd var fortsatt uklart da forhandlerne tok helg.

– Krevende samtaler

Høyre vil helst ha et flertallsbyråd der både Venstre og Frp er med. Venstre har hele tiden sagt at det er «lite sannsynlig» at de vil sitte i byråd med Frp.

– Det er krevende samtaler, sa Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke da sonderingene ble avsluttet fredag.

– Men vi har alle et ansvar for å gjøre det velgerne har sagt, nemlig at vi skal ha et nytt byråd og et skifte i Oslo, sa Venstre-toppen.

Et byråd må ha 30 mandater bak seg for å ha flertall:

Klima og rus

Overfor NRK trakk Bjercke fram flere saker som er problematiske.

– Det er stor avstand mellom Venstre og Fremskrittspartiet innen klimapolitikk og samferdselspolitikk. Rusreform har vært et tema vi har diskutert.

Innen ruspolitikken er Venstre uenige med KrF. Konflikten går på om bruk og besittelse av mindre mengder narkotika skal avkriminaliseres.

– Det er krevende forhandlinger, men også konstruktive forhandlinger. Eller sonderinger for å være helt presis, sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Nå møtes vi på mandag og tar sikte på å trekke en konklusjon om veien videre da.

Uenige om MDG

En gjensidig flørt mellom Venstre og MDG har gjort bildet mer uoversiktlig.

Venstre snakket i hele valgkampen varmt om et blågrønt byråd der MDG blir invitert inn.

MGD åpnet selv for dette etter valgnederlaget.

Eirik Lae Solberg vil hverken ha med seg MDG i byråd eller som samarbeidsparti i bystyret.