Gravide Maria forvirret av vaksineråd: – Spriker med informasjon

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Med et barn i magen har du et ekstra press på å ta en best mulig avgjørelse. Da er det forvirrende at det spriker med informasjon, sier Maria Boer Johannessen.

Hun er litt over tre måneder på vei med sitt første barn.

31-åringen hadde lyst til å ta vaksinen, men forteller at sprikende råd gjorde henne usikker.

– Jeg lurte på om risikoen ved å ta vaksinen veide opp for risikoen ved å få korona.

Begrenset dokumentasjon

Frem til mai ble vaksinasjon kun vurdert for gravide med underliggende sykdommer som øker risikoen for et alvorlig koronaforløp.

Selv om FHI nå har åpnet opp for at også friske gravide kan ta vaksinen, må kommende mødre i stor grad ta avgjørelsen selv.

Direktør Camilla Stoltenberg har stor forståelse at det er frustrerende at det ikke gis ett tydelig råd til alle gravide.

– Det er en utfordring at vi ikke har den samme vitenskapelige dokumentasjonen for gravide som vi har for andre grupper i befolkningen. Derfor er vi litt mer varsomme med å anbefale vaksinering like sterkt, sier hun.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet. Foto: Amalie Henden / NRK Foto: Amalie Henden / NRK

Kan få ulike råd

FHI anbefaler foreløpig ikke vaksinering de første 12 ukene i graviditeten ut fra et generelt føre-var-prinsipp, siden det er da fosterets organer utvikler seg. Gravide med underliggende sykdommer kan likevel vurdere vaksinasjon da.

FHI anbefaler også at friske gravide snakker med en lege som kan avveie fordeler og ulemper.

Det betyr at gravide kan få ulike råd avhengig av hvilken lege de går til.

– Det er en utfordring. Vi vil se nærmere på rådene vi har gitt til gravide, og oppdatere dem løpende etter hvert som vi får ny kunnskap, sier Stoltenberg.

Mens legen til Boer Johannessen sa kontant ja til vaksinen, ble en venninne rådet til å vente til etter graviditeten.

– Hvis legen din sier nei har jeg full forståelse for at det er vanskelig å gjøre det motsatte. Det er heller ikke bare lett å få et ja. Du må fortsatt gå en runde med deg selv.

FHI anbefaler vaksinering av gravide som bor i områder der det har vært høyere smittepress. 31-åringen, som bor i Oslo, valgte til slutt å ta vaksinen.

– Jeg er mer bekymret for hvordan korona kan skade barnet, enn vaksinen. Da stikket var satt ble jeg ekstremt lettet. Tårene trillet.

Boer Johannessen skal etter planen ta andre vaksinedose i september. Foto: Amalie Henden / NRK Foto: Amalie Henden / NRK

Ikke bestemt seg

FHI anbefaler foreløpig at gravide som bor i områder med lite smitte venter med vaksinering. Men dette kan endre seg.

– Det er også slik at man blir beskyttet tre uker etter første dose. Så da kan man vente med å ta den andre til svangerskapet er fullført, sier Stoltenberg.

Marit Dahl Andersen i Bodø er syv måneder på vei. Hun er usikker på om hun skal ta vaksinen.

– Jeg er ikke redd for vaksinen, men når man bærer på et liv blir man ekstra beskyttende.

Marit Dahl Andersen er syv måneder på vei. Foto: Privat

Hun sier valget hadde vært enklere om det fantes én fasit. Men er glad for at helsemyndighetene har vært forsiktig og gradvis endret anbefalingene.

På neste svangerskapskontroll skal hun ta stilling til vaksinespørsmålet.

– Jeg har tillit til fagfolk. Jeg vil forholde meg til det fastlegen mener. Så lenge det ikke foreligger et klart ja eller nei til om jeg bør ta vaksinen, føler jeg at et for stort ansvar faller på meg og barnets far.

Sprikende råd i nabolandene

I Sverige anbefaler Folkhälsomyndigheten alle gravide å vaksinere seg etter uke 12. Ifølge dem finnes det ingen bevis for at dette vil ha negative effekter for den gravide eller fosteret.

Sundhedsstyrelsen i Danmark mener imidlertid at friske personer bør vente med å ta vaksinen så lenge de er gravide eller ammer.

Dette får flere danske fødselsleger til å reagere. De mener gravide bør tilbys vaksine på lik linje med andre, skriver Politiken. Sundhedsstyrelsen sier de skal ta en vurdering etter de har fått sett på det som finnes av tilgjengelig data.

Med de vaksinene som Norge bruker i dag, som ikke inneholder levende virus, er amming trygt, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Frank May / NTB scanpix Foto: Frank May / NTB scanpix

Ine Merethe Ripsrud tok ikke vaksinen da hun var gravid, siden FHI hadde andre anbefalinger på dette tidspunktet.

Hun forstår at mange kan bli forvirret over at det ikke gis tydelige råd.

– Jeg hadde i hvert fall blitt veldig rådvill. Hvis én lege sier noe, og en annen sier noe annet, er det vanskelig å vite hva som egentlig er anbefalt, sier den ferske moren.

Ine Merethe Ripsrud jobber som helsepersonell og fikk vaksinetilbud mens hun var gravid. Foto: Amalie Henden / NRK Foto: Amalie Henden / NRK

– Sannsynligvis verre å bli syk

NRK har vært i kontakt med Verdens helseorganisasjon. Ifølge dem indikerer tilgjengelig data at å få korona under graviditeten kan øke risikoen for alvorlig sykdom og tidlig fødsel.

I likhet med FHI påpeker WHO at datagrunnlaget for vaksinasjon av gravide er begrenset, siden denne gruppen ikke var inkludert i de innledende studiene.

– Data fra dyrestudier og overvåkningsdata fra vaksinerte, gravide kvinner har ikke vist skadelige effekter i graviditeten, men datamengden varierer etter produkt, skriver de i en e-post.

På grunn av dette har WHO samme anbefalinger som FHI.

Hvis man er gravid uten underliggende sykdommer, er det sannsynligvis verre å bli koronasyk enn å ta vaksinen, tror Stoltenberg.

– Derfor er det jo en generell anbefaling om å vaksinere seg. Men vi jobber altså for å skaffe mer dokumentasjon også om vaksinering av gravide.