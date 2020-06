Bønder har plantet 24 mil med blomstereng

– Skal vi se om vi ser noen humler?

Bonde Lars Peder Grimsrud venter på både blomster og bier i den nysådde enga langs kornåkeren i Rakkestad.

Han har satt av én kilometer av sin jord til insektene.

– Det er for å få opp biebestanden. Jeg tenker at det er litt viktig å passe på det, sier Grimsrud.

Arealet han har ofret, får han igjen penger for.

Bønder over hele landet har nemlig muligheten til å søke om støtte for å legge til rette for pollinerende insekter. Tilskuddsordningen som ble innført i fjor har slått an.

Færre naturlige levesteder

Over hele landet er det siden oppstarten av prosjektet i 2019 opparbeidet 240.636 meter, altså over 24 mil, med soner for pollinerende insekter. Tilskuddet gis per løpemeter og det er to forskjellige krav til bredde.

Nasjonalt fikk bøndene totalt godt over 3 millioner kroner utbetalt for miljøtiltaket.

Tiltaket er høyest nødvendig, mener Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Bønder vil legge bedre til rette for de truede insektene. Foto: Petter Larsson/NRK

For naturlige levesteder for insekter har det blitt færre av. Mange av de tradisjonelle beitemarkene og slåttengene har nesten forsvunnet.

– Det gjør at man har mindre blomster i naturlandskapet, og dermed også mindre pollinerende insekter. For å bøte på de ulempene, er det nå nasjonal satsing for å gi bedre betingelser for pollinerende insekter i jordbrukslandskapet, sier Ingri Rosen Guren, seniorrådgiver hos fylkesmannen i Oslo og Viken.

Populær hos biene

Mens Grimsrud venter på at hans insektvennlige eng skal vokse, har pollinerende insekter allerede funnet veien til nabogården.

Grimsrud søkte og fikk innvilget støtte til insektvennlig eng i år. Foto: Petter Larsson/NRK

Ann-Mari Bjering Strand sådde allerede i fjor.

– Nå er det veldig fokus på det å bevare insektene våre. Det hadde jeg lyst til å være med på. Jeg tror det gir noe tilbake til min avling også, ikke bare at insektene overlever og får blomster å gå på. Men det gir noe tilbake til meg som produserer mat også, sier hun.

Landbruket i Norge er nemlig avhengig av de flyvende pollinatorene, enten direkte for at de skal få avling eller indirekte slik at de får frø som kan sås.

I blomsterenga hos Strand er det heftig aktivitet. Blant blomster som rødkløver, honningurt og tiriltunge, svermer fluffy humler, mindre bier og andre småkryp.

– Vi hører det summer godt her, så jeg håper de trives! De har i hvert fall litt godt å kose seg med her.