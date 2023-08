– En boks. Godt skjult i gresset. Ikke lett å finne.

Vi er med bonde Øyvind Thorset ut på jordet i Hemsedal. Snart skal han ta andreslåtten, og skaffe fôr til dyra sine.

Øyvind Thorset har rundt 45 melkekyr og 120 storfe totalt. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Men han er redd for at den flomstore elva har dratt med seg byggmasse, skrot og ikke minst brus- og ølbokser inn i gresset han skal bruke som fôr.

– Dette blir en utfordring. Og dette blir dessverre mange dyretragedier, sier han ettertenksomt.

Hele jordet har vært oversvømt. Vannet kom fort. Rundballer fra førsteslåtten til Thorset forsvant ned elva. Igjen ligger søppel og rekved.

– Denne boksen så jeg ikke før jeg tråkket på den. Den lå under gresset, forklarer bonden.

Bonde Øyvind Thorset har startet opprydningen. Men han kommer til å trenge hjelp.

– Dette vil gi spor i melka

Lenger ned langs vassdraget, i Nesbyen, finner vi bonde Oskar Renslo.

Han inspiserer gresset som skulle blitt andreslått og vinterfôr til dyra.

Det er ikke mye håp i det han ser.

Oskar Renslo tror ikke gresset kan brukes til fôr. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Dette er ikke noe å fôre med. Det er så mye jord og drit. Dette vil gi spor i melka. Det kan jeg ikke gi til melkekyrne i det hele tatt, sier Renslo oppgitt.

Oskar Renslo er bonde i Nesbyen. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Nå er han og mange andre bønder i beit for fôr til dyra sine etter oversvømmelsene fra ekstremværet «Hans».

Bonden, som har vært melkeprodusent i 34 år og er hedret for god kvalitet på melka han leverer, har ikke nok jord hjemme på gården, som ligger flomfritt høyt oppe i lia i Rukkedalen.

Renslo leier derfor 400 mål jord på flata i Nesbyen.

Dronebilder fra Nesbyen viser oversvømmelsene under ekstremværet «Hans». Foto: Thomas Mørch

Frykter han må slakte mange av dyra sine

Rundballene fra førsteslåtten lå lagret på jordene, men de fleste reiste med flommen.

Bonde Oskar Renslo sier gresset er ubrukelig. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Jeg er redd for at det vil være snakk om milliontap for min del, sier Renslo.

De som er igjen, kan han sannsynligvis ikke bruke, fordi de er infisert av kloakkvann.

Andreslåtten har han ikke fått gjennomført på grunn av alt regnet. Nå er gresset brunt av elveslam.

Mange av dyra hans kan ha opplevd sin siste sommer. Uten fôr går det mot nedslakting.

– Hvis det er verste tilfelle må vi nok slakte så det ene fjøset mitt står tomt til vinteren.

Bonde Oskar Renslo har mistet over 400 rundballer i flommen. Flere av rundballene som ble tatt av elva har havnet på riksvegen. Ødeleggelser på veien til Rukkedalen.

En brutal og smertefull død

Tilbake i Hemsedal forteller Thorset at han har nok fôr til å komme seg gjennom høsten og vinteren.

Mens plankerester og annen byggmasse kan skade både slåmaskin og rundballepresse, er det noe annet som er bondens største bekymring.

– Det er metallbokser i gresset. Når det kommer inn i fôret til dyra, så spiser de det og får det inn i vommen og dør. En brutal og smertefull død for dyra.

Starter opprydningsarbeidet

Ordføreren i Hemsedal slår fast at de flommessig er over det verste. Det han fryktet mest var jordskred og ras.

Pål Rørby er ordfører i Hemsedal. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

– Vi må nå se på opprydningsarbeidet og se på de skadene som har forekommet, sier Pål Rørby.

Han har stor forståelse for bekymringen til Thorset, og kaller situasjonen bøndene står i for krevende. Manglende bruer gjør det vanskelig å komme til jorder. Der håper kommunen blant annet forsvaret kan hjelpe til med midlertidig løsninger for å komme til og ta andreslåtten.

– I tillegg er det mye jorder og gress som ligger nede. Det er mye forurensning i det. Vi plukker opp alt fra støvler og ski, til isoporbiter, plankebiter med spiker i, tomme brusbokser og annet. Det har et vesentlig skadepotensial hvis det havner i husdyrmaten, sier Rørby.

Må rydde etter beste evne

Nå kreves det en stor dugnad fra slekt og venner for at jordene til Thorset skal bli klare til slått.

– Vi må gå over jordet og prøve å finne søpla som ligger skjult i gresset. Noen venner har meldt seg, og slekta må bidra. Neste utfordring er å rydde all plasten langs elva, forklarer Thorset.

Han mistet rundt 90 rundballer til flommen. Det er også en miljøutfordring lenger ned langs vassdraget.

– Jeg må etter beste evne prøve å rydde opp og hente ballene. Men utfordringen er så stor at det trengs flere hender til å rydde opp, sier bonden.

Ordføreren lover opprydningshjelp

Den gode nyheten for melkebonden er at ordføreren lover hjelp.

– Vi skal organisere dugnader med idrettslag og andre for å få plukket opp så mye som mulig, sier Rørby.

Slik så Øya camping i Hemsedal ut tirsdag. Foto: Ola Halvard Jorde

Han er derimot også bekymret for alt søppelet som ikke har blitt dratt med av elva, men heller sunket til bunn.

– Det er en potensiell miljørisiko. Det kan være malingsspann, propanflasker og annet. Så vi ser for oss at vi har en stor jobb å gjøre. Både for å redde fôrproduksjonen i Hemsedal for bøndene, men også for vannmiljøet og fiskemiljøet, forklarer Rørby.

Lover mer penger til kommunene

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik lover at det kommer ekstra bevilgninger til de kommunene som er hardest rammet av ekstremværet «Hans».

Sigbjørn Gjelsvik er kommunal- og distriktsminister. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Jeg tror det blir helt nødvendig at en må bevilge mer penger når det er så store skader som det er snakk om her, over de ordningene som vi håndterer nasjonalt, sier Gjelsvik til NRK.

– Hvilke ordninger er det da snakk om?

– Vi har ordninger for å bidra i situasjoner der en skal rydde opp. Kommuner og fylker som eier infrastruktur, sitter med et viktig ansvar, men samtidig har vi et system der vi skal stille opp fra nasjonalt hold. Med det omfanget vi allerede nå ser at dette ekstremværet har fått, vil det åpenbart være behov for mer midler, sier Gjelsvik.

Han vil ikke konkretisere hvor mye ekstra penger det kan være snakk om.

– Man står midt oppi å håndtere krisen i mange kommuner. Det kommer stadig nye situasjoner, og det blir økte tall, så det må vi komme tilbake til. Men mer penger er det helt sikkert at det vil være behov for.