Enda dyrere å kjøre bil i Oslo – nytt prishopp i bomringene ved nyttår

Det kan slå hardt ut for folk, ifølge NAF.

– Spesielt for de som allerede nå strever med økonomien eller ikke har alternativ til bilen, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard.

– Flere vil streve

Hun viser til årets Trafikantbarometer, en undersøkelse som Norstat har gjort for NAF blant folk i Oslo og Akershus.

NAF: Ingunn Handagard er pressesjef i NAF. Foto: NAF

Ifølge undersøkelsen betaler hver tredje husholdning mellom 500 og 1.000 kroner i bompenger i måneden. Hver fjerde må ut med over tusenlappen.

– Det er flere som nå sier at bompengene er for høye for deres økonomi, eller vil streve selv med en beskjeden økning i bompengene, sier Ingunn Handagard.

Vedtatt i fjor

Fjellinjen-sjef Janne Oddaker forklarer økningen på 15 prosent slik:

– Fjellinjen følger opp de lokalpolitiske vedtakene som ble gjort helt tilbake i 2022 om at takstene skal økes igjen 1. januar 2024.

Det hun snakker om er Oslopakke 3, den store vei- og kollektivpakken for Oslo og Akershus der blant annet bompengemilliardene blir fordelt.

Mye ble sagt og skrevet om Oslopakke 3-forhandlingene i fjor vår. Mye handlet om Fornebubanen og milliardsprekken.

Spillet om banen var vårens store politiske drama.

Mye handlet også om den planlagte bompengeøkningen samme høst. Elbilene fikk størst økning.

Fjellinjen har i etterkant beregnet at takstene økte 32 prosent i snitt.

To omganger

FJELLINJEN: Janne Oddaker er administrerende direktør i Fjellinjen. Foto: Fjellinjen

Men vedtakene i Oslo bystyre og Viken fylkesting sa også noe mer.

– Takstene skulle økes både 1. september i fjor og 1. januar neste år. Altså i to omganger, sier Janne Oddaker.

Fjellinjen venter nå på at Statens vegvesen skal godkjenne de endelige takstene.

– Nå har vi søkt om at takstene skal øke med i gjennomsnitt 15 prosent. De tunge bilene vil få en noe større prosentvis økning enn de lette personbilene, sier administrerende direktør Janne Oddaker.

DYREST: Tunge kjøretøy får størst prosentvis økning, de eldste (Euro V og eldre) aller mest. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Frp imot

I Oslo bystyre stemte Fremskrittspartiet imot bompengeøkningen. Det samme gjorde Rødt og Senterpartiet.

Frp har alltid ment at staten må ta samferdselsregningen, ikke bilistene.

Etter høstens valg har Frp fått en hånd på rattet i Oslo bystyre. Men bompengeøkningen ved årsskiftet får de gjort fint lite med.

– Det er litt mer krevende å snu et vedtak som er fattet av et avgått byråd og et avgått bystyre, sier miljø- og samferdselspolitisk talsperson Ingeborg Bjørnevik.

Advarer byrådet

Men siste ord er likevel ikke sagt. Neste år skal nemlig Oslo og Akershus inn i nye Oslopakke 3-forhandlinger.

Og bompenger er tema nok en gang.

FRP: Ingeborg Bjørnevik er miljø- og samferdselspolitisk talsperson i Oslo bystyre. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Frps advarsel til byrådet er klar:

– Dersom vi som foretrukken budsjettpartner skal slutte oss til Oslopakke 3, er det en forutsetning at vi får redusert bompengebelastningen for bilistene i Oslo, sier Bjørnevik.

Det viktigste argumentet også for Frp er at det meste blir dyrere.

– Da trenger vi ikke å gjøre den økonomiske belastningen høyere for dem som trenger bilen til å få hverdagen til å gå rundt, sier Ingeborg Bjørnevik.

Frp mener også at bilistene får for lite vei igjen for bompengene.

– Regningen til bilistene

NAF er inne på noe av det samme.

– Denne økningen kommer i stor grad som følge av kostnadssprekken på Fornebubanen. Vi registrerer at politikerne bekymringsfritt sendte regningen videre til bilistene i forrige forhandling, og frykter at det både kan og vil skje igjen, sier Ingunn Handagard.