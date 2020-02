Bombegruppa på vei til Norsk Gjenvinning på Haraldrud

Onsdag ettermiddag rykket bombegruppa til gjenvinningssentralen på Haraldrud.

– Det har blitt innlevert noe avfall som kanskje inneholder noe sprengstoff, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen til NRK. Han forteller at politiet fikk en telefon fra Norsk Gjenvinning rett før kl 13 onsdag.

Politiet skal ha kontaktinformasjonen på vedkommende som leverte inn avfallet.

– Hva vet dere om personen som leverte inn avfallet?

– Vi vet hvem som er avsender av avfallet, og det vil bli en naturlig oppfølging om det kan være noe mer der det kommer fra. Vi vet ikke nå så veldig mye om dette, det skal være avfall etter rivning på en branntomt.

Operasjonslederen forteller at det er den som leverer inn avfall som har plikt på seg til å gå gjennom det man leverer inn.

– Men det er litt for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser det kan få for vedkommende. Det kan være at det er uvitenhet, men da må det taes med i vurderingen, selvfølgelig.

Det skal ikke være mistanke om noe kriminelt.

Det skal være snakk om tre containere som er levert inn.

Norsk Gjenvinning har evakuert anlegget og satt opp sperringer rundt området.

– Vi følger opp et varsel fra en av våre kunder om et mulig mottak av eksplosivt avfall, og har rutinemessig evakuert anlegget, sier Ingrid Bjørdal i Norsk Gjenvinning.

Hun forteller at det kunde som i etterkant av en levering oppdaget at det kunne være fare for at det var levert eksplosiver. Dette er ikke noe som er påvist, men politiet skal undersøke dette.

Det skal være snakk om tre containere som skal inneholde sprengstoff eller ammunisjon. Foto: Andreas deBrito Jonassen / NRK

Politiet jobber nå med å avklare hva som er i disse containerne, og om det skal gjøres ytterligere tiltak med sikkerhetsavstand og destruksjon av innholdet.