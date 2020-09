– Vi har blitt kontaktet av leverandører siden i fjor vår, og har vært ganske tydelige på at vi ikke ønsker dem hit, sier programleder for Fredrikstad kommunes sykkelprogram, Øystein Buran.

Men da selskapet Bolt tok kontakt og sa de skulle sette ut elsparkesykler i byen, kunne ikke kommunen nekte.

Det finnes nemlig ingen forskrift om dette i Norge nå.

BEKYMRET: Programleder for Fredrikstad kommunes sykkelprogram, Øystein Buran er bekymret for sikkerheten. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Dette er ikke noe vi har gitt verken tillatelse eller velsignelse til, dette hadde de tenkt til å gjøre uansett. Da ønsket vi å opprette dialog med dem for å prøve å gjøre det best mulig, sier Buran.

Dukker opp i distriktene

Elsparkesykler er allerede en stor del av bybildet i byer som Oslo, Bergen og Trondheim.

De siste ukene har de også dukket opp i Fredrikstad, på Hamar og i Namsos. Samtidig jobber Glenn Kanebog og firmaet Delivero Nord for å etablere utleie i Harstad, Tromsø og Bodø, skriver itromso.no.

– Vi vet at det blir motstand fra folk, men vi skal gjøre dette på en fornuftig måte, sier Kanebog, som vil ha kommunene med på laget.

For elsparkesyklene er omstridte etter flere alvorlige ulykker, promillekjøring og parkeringer som kan være farlige for blinde og svaksynte. I Oslo skjer mange av ulykkene om natten og omtrent halvparten av dem i beruset tilstand.

Mange har derfor ønsket å få på plass et strengere regelverk.

– Det er et ønske vi deler. Derfor har departementet bedt Statens vegvesen om å foreslå strengere regler innenfor vegtrafikklovgivningen for den generelle bruken av elsparkesykler, skriver statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet i en e-post til NRK.

To saker i retten

Noresjø sier at målet er å ha strengere regler på plass i løpet av våren 2021. Men det vil trolig ikke gjelde kommunenes mulighet til å nekte selskaper å etablere seg eller leie ut.

– Det er samtidig slik at enkelte spørsmål, særlig det som gjelder kommunenes myndighet til å sette rammer for kommersiell utleie av elsparkesykler på kommunal grunn, er mer komplekst og berører flere myndigheter, skriver Noresjø.

VIL HA STRENGERE REGELVERK: Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen foreslå strengere regler innenfor vegtrafikkloven, forteller statssekretær Ingelin Noresjø (KrF). Foto: Arild Eskeland

Hun viser til at det pågår to rettsprosesser i Bergen og Trøndelag om nettopp dette spørsmålet.

Trondheim kommune valgte å forby utleie av sparkesyklene til Ryde, men endte opp med å tape mot utleieselskapet i Sør-Trøndelag tingrett. Retten slo fast at kommunen ikke hadde rett til å hindre selskapet å sette ut elsparkesykler.

Bergen kommune gikk på et lignende nederlag mot Ryde i sommer og ble dømt til å betale nærmere 200.000 kroner i saksomkostninger. Begge kommunene har anket avgjørelsene, men ankesakene har ikke blitt behandlet enda.

– I den grad det vurderes behov for nye lovregler, er dette derfor en prosess som vil måtte ta noe lenger tid, skriver Noresjø.

Før nye regler kommer på plass, er det fint lite kommunene kan gjøre for å regulere elsparkesyklene.

– Vi har ikke muligheten til å ha hånda på rattet i så veldig stor grad. Så da gleder vi oss til regjeringen legger frem et nytt forslag til vinteren, sånn at vi kan sette gode rammer for neste vår, sier Buran Fredrikstad.

Les også: Firma set ut 500 el-sparkesyklar i Bergen utan løyve

POPULÆRT: I mai og juni i år økte antall skader ved bruk av elsparkesykkel kraftig i Oslo. Foto: Truls Antonsen / Truls Antonsen

Vil ha lavere fart i helgene

Bolts regionssjef i Nord-Europa, Nils Wijkmark forteller at de i forkant av lanseringen i Fredrikstad var i dialog med kommunen for at det skulle skje på best mulig måte.

– Vi har vært i en åpen dialog om hvilke steder vi ønsker å tilby tjenesten vår, fartsbegrensninger i utvalgte områder, godkjente og ikke-godkjente parkeringsområder, samt fremtidige vilkår for samarbeid, skriver han i en e-post.

Han sier videre at de skal innføre lavere fart på elsparkesyklene i sentrum i helgene.

– Dette betyr at maksimal hastighet vil reduseres fra 20 km/t til 15 km/t i helgene, mellom klokken 22.00 – 04.00.