Bollestad slår tilbake mot grensepåstand

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror at en viktig grunn til at Erna holder grensene stengt, er å hindre handelslekkasje til Sverige, sa ordfører Daniel Schützer i Årjäng til Smaalenenes Avis nylig.

80–90 prosent av trafikken over grensa forsvant i midten av mars. Dermed forsvant også de fleste kundene til kjøpesenteret i Töcksfors, der Schützer er ordfører.

Han synes smitte-argumentet var forståelig i starten. Men når kommunene langs grensa har lav smitte, mener han det burde åpnes for normal trafikk.

En rekke Facebook-diskusjoner tyder på at mange nordmenn deler hans synspunkt.

Men det gjør ikke landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Hvorfor er kaffe dobbelt så dyrt?

Hun tilbakeviser på det sterkeste at regjeringen holder grensene stengt for å stoppe handelslekkasjen.

– Nei, det er ikke noe rett i det, sier Bollestad.

Tirsdag besøkte hun Østfold for å inspisere blant annet kornprodusenter. Her har blant annet dagligvarebransjen hatt en kraftig økning etter at handelslekkasjen ble tettet.

Også andre bransjer går godt.

Bollestad ser behov for å diskutere deler av strukturen som skaper grensehandel.

– Man kan spørre hvorfor for eksempel kaffe, som har like forutsetninger i de to landene, er dobbelt så dyrt i Norge som i Sverige? Det er ikke bare staten. Også butikkjedene og handelsstanden må være med og diskutere hvorfor nordmenn reiser over grensa, sier hun.

Ikke åpent for enkeltkommuner

Før helgen åpnet regjeringen for karantenefrie reiser til store deler av Europa. Men kun tre svenske regioner fikk grønt lys. Alle disse ligger langt fra den norske grensa. Hovedregelen er fortsatt karantene når man kommer til Norge.

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet forteller at det er vurderingene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC som ligger til grunn for vurderingene. I hovedsak går de på landet som helhet. Kun i Norden gjøres vurderinger av enkelte regioner.

Størstedelen av Sverige er fortsatt merket rødt på kartet til Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet. Dermed må folk som kommer til Norge fra disse dagene i karantene når de kommer hjem. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Det er altså ikke nok at en enkelt kommune har lave smittetall for å åpne for karantenefrie reiser.

– I de europeiske landene og nordiske regionene der det fortsatt er relativt høy smitterisiko, vil karantene være pålagt ved hjemreise. Dette ser vi som et av de viktigste verktøyene for å ivareta kontroll med smitten, sier Nakstad.

– Sverige har valgt en annen vei

Også Olaug Bollestad er tydelig på faren for å importere smitte er det avgjørende.

– Vi gjør som vi gjør av én eneste grunn: Vi ønsker å følge smittereglene og er opptatt av de høye smittetallene i Sverige. Vi må ta ansvar for sykehusberedskapen og beredskapen i kommunene. Sverige har valgt en annen vei. Jeg skal ikke si hva som er best, men vi ser at det er andre smittetall, sier hun.