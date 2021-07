Det har lenge vært vanskelig for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet i Oslo.

Men nå går prisene ned i hovedstaden. Samtidig har de steget kraftig i flere kommuner rundt.

– Jeg fikk helt sjokk. Det er noen helt vanvittige priser der ute, særlig rundt Oslo. Vi så prisene øke fra uke til uke, sier Oda Kristine Nygaard (24)

Hun jobber i barnehage. I over ett år har hun bodd hjemme hos foreldrene for å spare opp penger til sin første leilighet i Moss i Østfold. Til slutt fant hun en nedslitt leilighet på 57 kvadratmeter som hun har pusset opp.

– Jeg sparte opp 150.000 kroner, men trengte fortsatt hjelp fra mamma og pappa for å kjøpe den, sier hun.

– Prisene har løpt løpsk

Det siste kvartalet har prisene i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg steget med om lag 5 prosent. Også andre kommuner rundt Oslo som Lillestrøm, Hamar og Tønsberg opplever det samme.

– Hvis man går fem eller seks år tilbake, var det veldig mange førstegangskjøpere her i Fredrikstad. Men siden da har prisene løpt løpsk i byen, sier eiendomsmegler Michael Almvik Meyer.

Eiendomsmegler Michael Almvik Meyer ser at nåløyet for førstegangskjøpere blir stadig trangere. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Boliger selges aller raskest i Drammen-området. Mens det på landsbasis tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig, tok det i Drammen bare 15 dager.

Meyer mener det gode boligmarkedet rundt Oslo i stor grad skyldes at styringsrenten er på null prosent på grunn av koronapandemien. Men han peker også på andre årsaker.

– Veldig mange flytter ut av storbyen og trekker hjem. De ser at man kan få et stort hus i Fredrikstad, versus en liten leilighet på Torshov i Oslo, sier Meyer.

Prisene synker i Oslo

Det siste året har det vært en voldsom vekst i boligprisene. I Oslo har prisene steget med litt over 10 prosent. Men de fire siste månedene har prisen falt. I juni gikk prisene ned med 0,4 prosent.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge tror pandemien har endret hvordan boligkjøpere tenker.

– Man har sittet to stykker på hjemmekontor og skjønt at dét ikke fungerer så godt. Så ser man seg om etter en større bolig for en rimelig penge utenfor Oslo, sier han.

Har tilgang til få boliger

Førstegangskjøper Oda Kristine Nygaard er glad for at hun har en leilighet hun kan kalle sin.

– Det så mørkt ut en stund, så det var deilig å endelig få flyttet inn, sier hun.

Oda Kristine Nygaard sier at alle førstegangskjøpere hun kjenner har fått hjelp fra foreldrene. Foto: RUNE FREDRIKSEN/NRK

Nå håper hun trenden snur, slik at det blir lettere for førstegangskjøpere å komme inn på markedet.

Men ifølge tall fra Eiendom Norge har førstegangskjøpere nå reell tilgang til bare 2,5 prosent av landets boligmarked.

– Gir man det noen år til med samme prisstigning som i dag, vil det bli umulig for en hel generasjon å komme seg inn på boligmarkedet, sier eiendomsmegler Michael Almvik Meyer.