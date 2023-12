En person er hentet ut av røykdykkere, opplyser NRKs reporter på stedet.

– Det har vært ganske heftige flammer her, sier innsatsleder i Øst politidistrikt, Arild Skarø.

Brannen ble oppdaget ved en tilfeldighet klokken 09.00.

-Her har det vært en brannbil som har kjørt forbi i forbindelse med et annet oppdrag og sett at det var røykutvikling fra andre etasje på bygget, forteller Skarø.

Alle nødetatene ble raskt varslet.

– Her har det vært heftige flammer og stor røykutvikling, sier Arild Skarø, innsatsleder i Øst politidistrikt. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Bygget huser fem leiligheter

På adressen er det angivelig fem leiligheter. Nærliggende boliger og naboer ble rasktevakuert.

Politiets operasjonssentral opplyste ved 09:30-tiden at det ikke var gjort rede for én av beboerne.

Kort tid senere ble en person hentet ut av det brennende bygget av brannvesenets røykdykkere.

Livreddende arbeid pågår, opplyser innsatsleder Skarø.

Brannvesenet har kontroll, men det brenner fortsatt i deler av takkonstruksjonen, opplyser Finn Håvard Aas, operasjonsleder i Øst politidistrikt til NRK klokken 11:15.