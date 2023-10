– Jeg elsket skolen på mange måter, særlig det sosiale. Alle festene, jentene ikke minst. Resultatene på skolen ble ikke like bra som utenfor, for å si det sånn.

Det er en åpen og ærlig Niklas Paulsen (22), bedre kjent som Bølgen, som møter NRK.

Drøye tre år har gått siden han slo gjennom med monsterhiten «Er ikke verre» under pandemien i 2020.

Låten suste rett til førsteplass på Spotify her til lands.

I skrivende stund har den 17 millioner avspillinger på plattformen.

Fredag slapp drammenseren sitt aller første album, som han har valgt å kalle «Klassens klovn».

«De kommende låtene tar deg gjennom 16 år skolegang med historier fra romance til bromance», står det i promoteksten til det nye albumet.

Bølgen er kjent for sine enkle og fengende tekster med en tilsvarende melodi.

Men tekstene er mer komplekse enn ved første ørekast.

– Kompenserte med å være rebelsk og morsom

Vi spoler tiden tilbake noen år.

Niklas Paulsen er tenåring og går på Marienlyst skole, en kort spasertur fra barndomshjemmet på Austad i Drammen.

En purung Niklas Paulsen. Eller mikro-Bølgen, om du vil. Foto: Privat

Han sliter med å konsentrere seg i timene. Store deler av skoletiden går med til å prate og tulle med klassekameratene.

– Men jeg vil ikke si at jeg var et rent helvete, fordi jeg var alltid snill. Jeg tror de aller fleste lærerne tenkte at jeg var sjarmerende.

Niklas forteller om en kombinasjon av høyt energinivå og lese- og skrivevansker som gikk ut over karakterene.

Til tider følte han seg som den dumme i klassen.

– Jeg kompenserte med å være litt rebelsk og morsom. Tittelen klassens klovn er både positiv og negativ.

En yngre Niklas Paulsen på ferie i sydligere strøk. Det sedvanlige gliset har alltid vært på plass. Foto: Privat

Redningen ble hans taleevner. Presentasjoner og fagsamtaler fikk han gjennom skolen.

Sett i etterkant skulle han ønske det var mulig å oftere velge vurderingsform selv.

– Da slipper man kanskje den følelsen av å føle seg dum. Forutsetningene for å vise kunnskap blir bedre.

– Jeg kunne ikke noe spansk, jeg

Niklas Paulsen tar oss med til «åstedet».

Marienlyst skole, der han tilbrakte sine tre ungdomsskoleår.

Plutselig kommer hans gamle kontaktlærer, Stine Sveia-Nilsen, ut av dørene.

Det ble et hyggelig gjensyn med kontaktlærer Stine Sveia-Nilsen. Hun kom ut dørene på Marienlyst skole med et stort glis og et enda større følge av nysgjerrige elever. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

De gir hverandre en god klem.

– Han var en veldig fin elev og snakket med absolutt alle.

– I timene også?

– Han kunne snakke litt i timene, ja. Det kan man si.

Sveia-Nilsen, som underviser i norsk og spansk, bekrefter at eleven hennes var mer glad i de praktiske og muntlige fagene enn de teoretiske.

– Jeg fikk mer eller mindre beskjed om at jeg ikke skulle ha noe mer spansk. Jeg kunne ikke noe spansk, jeg, mener Paulsen.

– Han måtte ikke bytte, men han ble sterkt anbefalt i alle fall, ler læreren.

Flørtepus

I all hovedsak hadde han en annen merkelapp enn klassens klovn.

– Først og fremst husker jeg han som klassens flørt, som han ble kåret til av resten av klassen.

Før hun husker:

– Var det ikke du som dro til Folldal på bygdefest i 10. klasse?

Niklas Paulsen og Stine Sveia-Nilsen mimrer om gamle dager. Niklas var heller klassens flørt enn klassens klovn, ifølge Stine. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

Paulsen nikker bekreftende og noe rødmende.

– Ja, vi skal ikke gå inn på hva som skjedde der, men det var visstnok god grunn til at du fikk den tittelen, ler Sveia-Nilsen.

– Er det neste albumet, Niklas? Klassens flørt?

– Det må det jo bli!

– Følte meg mer hjemme der enn i klasserommet

Klassens klovn, også kjent som klassens flørt, sitter nå med 13 års gjennomført skolegang.

På toppen har han en bachelor i markedsføring.

Nå rir han musikkbølgen på fulltid. Et rykende ferskt album blir starten på den nautiske reisen, håper han.

Han er en populær mann. Det gikk ikke mange sekundene utenfor Marienlyst skole før han ble spurt om å ta en selfie. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

Tekstene omhandler emner som fester, forelskelse, dameproblemer, og følelsene man har i ungdomstiden.

Alle kan for eksempel kjenne seg igjen i første gangen man var på fest, mener han.

Den ene låten på albumet har han kalt «Sirkus i hodet mitt». Han legger ikke skjul på at det fortsatt er tilfellet.

– Jeg tror veldig mange har det sånn. Låten handler om tidlig ungdomsskole, og at jeg følte jeg ikke ble forstått.

«Jeg er jo som jeg er, hvorfor er det ingen som tilpasser seg meg?», går den ene strofen.

Vil bli en av landets største

Lysluggen er ikke akkurat lite ambisiøs på egne vegne. Målet er å utfordre de største artistene i landet, allerede nå.

En ny førsteplass på Spotify, kanskje?

– Det høres ikke helt feil ut, det.

Nå ser Niklas (22) framover. Han håper at Niklas (42) blir sett på som en av landets største artister. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

Men først og fremst er han stolt over å ha produsert et helt album.

– Det er et ganske stort hopp fra å lage en sang til å lage ni låter med et gjennomgående tema.

Om 20 år håper han at han har en stor karriere å se tilbake på.

– Da har jeg på flere tidspunkt vært en av Norges største artister, spilt masse konserter landet rundt, og gjort suksess med flere album.

Før han legger til:

– Og hus og barn i Drammen, så klart.

Kanskje barna vil slite i skolehverdagen og føle seg utilstrekkelige.

Da har de i alle fall en rollemodell som kan veilede dem.