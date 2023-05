Blixtunnelen kan åpnes i løpet av noen dager

– Vi jobber så fort vi kan med å få åpnet det andre tunnelløpet. Det er nok bare snakk om dager, sier Anne Kirkhusmo, pressevakt i Bane Nor.

Blixtunnelen på Follobanen ble stengt torsdag på grunn av vannlekkasjer fra taket. Et av de to løpene i tunnelen er ferdig utbedret, og ble åpnet for trafikk i går kveld.

Bane Nor begynte arbeidet med å inspisere det andre tunnelløpet i natt.

– Der vi avdekker lekkasjepunkter leder vi i første omgang vannet vekk med glassfiberplater, slik at vannet rennet nedover veggene i stedet. Så utbedrer vi samtidig eventuelle feil vi avdekker på strømkabelen, sier Kirkhusmo.

Dette er en midlertidig løsning for å kunne åpne begge løpene for trafikk så raskt som mulig.

Etter det skal lekkasjene tettes skikkelig med tettemasse.

– Det er noe vi kan gjøre om natta eller i sommer, slik at det ikke vil berøre trafikken, sier Kirkhusmo.