Blir forhandlinger mellom Høyre og Venstre i Oslo

– Forhandlingene har vært krevende de siste dagene og Venstre har meddelt at de ikke kan sitte i byråd med Frp og KrF, sier Lae Solberg.

Han bekrefter at det kun er Høyre og Venstre som går videre med forhandlinger.

– Vi ønsker å få til en samarbeidsavtale med Frp og KrF, som også gir dem politisk gjennomslag, sier Solberg.

Høyre ønsket i utgangspunktet et borgerlig byråd med alle de fire partiene. Men tirsdag kunngjorde Venstre at de bryter sonderinger med KrF og Frp.

– Uheldig signal fra Venstre

Øyvind Håbrekke i KrF sier at det er leit at Venstre ikke vil danne byråd med KrF.

– Vi har lovt velgerne et skifte og beklager for den situasjonen som har oppstått. At Venstre sier at de ikke vil sitte i byråd med KrF sender et uheldig signal og er unødvendig, sier Håbrekke.

Lae Solberg sier at Høyre er opptatt at de to samarbeidspartiene også skal få politisk gjennomslag.

– Jeg oppfatter fortsatt at det er god stemning rundt bordet. Det er partier som vil hverandre vel, selv om det ser ut til at det bare er to partier som går videre og danner byråd sammen.

Fornøyd med et blågrønt byråd

Hallstein Bjercke fra Venstre er derimot fornøyd med at det blir et blågrønt byråd, til tross for at de ikke får flertall.

– Et blågrønt byråd vil være bra for byen. Så skal vi være konstruktive og løsningsorienterte når det gjelder en samarbeidsavtale med Frp og KrF, sier Bjercke.

Hallstein Bjercke er glad for at det blir et blågrønt byråd i Oslo. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Nyheten om at Høyre og Venstre danner et mindretallsbyråd kom etter at Høyre kalte inn til et hastemøte med de fire borgerlige partiene klokken 14 tirsdag.

Møtet kom etter at Venstre brøt sonderingsmøtene med de borgerlige partiene, grunnen var at avstandene var for store.

Etter møtet sa Øyvind Håbrekke i KrF at de har samarbeidet med Venstre i over 60 år, men at dette kan bli et skille.

Bjercke vil derimot ikke gå så langt.

– Det er stor politisk avstand på mange viktige områder i oslopolitikken mellom KrF og Venstre. Det handler først og fremst om ruspolitikk – vi går i helt ulike retninger, sier Bjercke.