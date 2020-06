Blir aldri kvitt pipelyden i hodet

Cengiz Al kommer aldri til å glemme den dagen han oppdaget lyden i hodet. Han var bare 17 år da han fikk de første tegnene på at hørselen var skadet.

– Jeg satt i gymgarderoben på skolen og skulle skifte, da det kom en sykt rar lyd i venstre øre. En skikkelig høy pipetone. Jeg ble svimmel, forteller Cengiz Al.

SKAM-stjernen hadde hørt øresuset før, men det gikk alltid over. Denne gangen gjorde det ikke det. Lyden var kommet for å bli. Den gikk fra venstre øre og over i høyre.

HØRER IKKE LYSE TONER: Øresus stoppet drømmen til Cengiz Al om å komme inn i militæret. Han hørte ikke de lyseste tonene i hørselstesten. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Jeg tenkte: Hva fader skjedde nå? Er det "long gone"? Er det ingen vei tilbake? Og det var det ikke, sier Al. Han fikk diagnosen tinnitus.

22-åringen er overbevist om at musikk på full guffe i hodetelefonene ga ham problemet.

Sovner med hodetelefonene på

En av fem ungdommer mellom 15-19 år bruker hodetelefoner mer enn 7 timer om dagen. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). En av fem sovner også med hodetelefonene på.

Svarene gjør generalselsekretær Henrik Peersen i HLF bekymret.

– De er ikke flinke nok til å ta pauser og de har for høyt volum, sier Peersen.

Den bekymringen deler han med verdens helseorganisasjon (WHO) som allerede for fem år siden varslet om skadevirkningene av lyd rett på øret.

BEKYMRET: Mange forstår ikke sammenhengen mellom hvor mye lyd du eksponerer deg for og risikoen for støyskader, sier generalsekretær i HLF, Henrik Peersen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ifølge Peersen viser undersøkelsen at de fleste ungdommer har ganske god forståelse av sammenhengen mellom støy og hørselsskader, som for eksempel på konserter. Men de kobler ikke støyfaren til bruk av hodetelefoner.

Ungdom og hodetelefoner Ekspandér faktaboks 1 av 5 unge mellom 15-19 år sier de bruker hodetelefoner mer enn 7 timer per dag. For gutter er tallet 1 av 4.

1 av 5 mellom 15-19 oppgir at de til tider sovner med hodetelefoner på.

1 av 5 mellom 15-25 år tar ikke pauser når de bruker hodetelefoner.

I gruppen 20-23 år opplever 1 av 5 til tider tinnitus.

1 av 4 mellom 15-25 år oppgir at de alltid reduserer volumet når lyden er på rødt nivå. Kilde: Landsrepresentativ webundersøkelse foretatt av Norstat i perioden 17.4-30.4 2020. Deltakerne i undersøkelsen er 15-25 år. 400 er spurt.

– Skaden kan komme snikende og faren er at unge får dårligere hørsel tidligere enn normalt, sier Peersen.

Nå prøver forbundet å nå ungdom gjennom sommerkampanjen Hvert Øre Teller .

Glassører og steinører

– Vi har en døgndose med lyd som øret tåler, sier forsker og akustiker Tron Vedul Tronstad ved SINTEF. Hører du på høyt volum må du høre kortere enn hvis du skrur lyden ned, ifølge Tronstad.

FORSKER PÅ HØRSEL: – Du vet ikke på forhånd hvor mye øret ditt tåler, sier Tron Vedul Tronstad ved SINTEF. Foto: Sintef

Men det er store individuelle forskjeller på hva vi tåler.

Tronstad omtaler det som glassører og steinører. Har du steinører tåler du mye lyd, mens glassørene tåler lite. Men du vet ikke på forhånd hva slags ører akkurat du har.

– Dessverre tror alle at de har steinører. Derfor er det litt for mange som sitter med skjegget i postkassa og mye etterpåklokskap når skaden har skjedd, sier Tronstad.

Digg med høy lyd

Cengiz Al sier han savner total stillhet. Han husker ikke lenger hvordan det var. Han han må konstant forholde seg til pipetonen, selv om han sier han ikke er blant de verst rammede.

– Jeg vet det er sinnsykt digg med høy lyd på øret. Det er det fortsatt for meg også. Men skal jeg gi et råd til andre må det være å ikke ta hørselen for gitt. Og hvis du vil ha det høyt så gjør det bare i noen få minutter, sier Al.

