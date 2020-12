Ble sittende på taket da bilen sank i oversvømmelse

Den første meldingen inn til politiet var at en bil hadde kjørt av veien og var på vei til å synke i en elv eller bekk.

Men det viste seg at bilen hadde kjørt inn i store vannmengder i veibanen. En mann og en kvinne i 20-årene fra området var i bilen.

– Vi fikk inn melding klokken kvart på ni fra en av dem som hadde vært i bilen om at de hadde kjørt av veien, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt.

– Det var rett og slett ikke noe vei der lenger, så bilen havnet under vann.

Personene var ifølge Walle bekymret ettersom bilen sank lenger og lenger ned i vannet.

– Etterhvert fikk vi klarlagt at de hadde kommet seg opp på taket på bilen og var redde for at bilen skulle gå helt under. De var kalde og våte.

Brannvesenet kom til stedet og fikk evakuert personene inn på tørt land. De skal ikke være skadet.

Oppfordrer til å kjøre forsiktig

Det har søndag vært mye nedbør, vind og oversvømmelser på Østlandet. Vegtrafikksentralen oppfordrer folk til å kjøre forsiktig og ta forholdsregler.

– Vi henstiller trafikanter til å kjøre forsiktig og kjøre etter forholdene, sier trafikkoperatør Annie Serup ved Vegtrafikksentralen øst til NTB.

I Øst politidistrikt har det vært flere oppdrag knyttet til utfordringer i trafikken søndag.

– Vi har hatt mye trafikkuhell. Heldigvis ingen som har medført alvorlig personskade, men vi har hatt mye å gjøre i forbindelse med trafikale hendelser, sier operasjonsleder Walle.