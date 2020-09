Ble reddet i land av helikopter: – Veldig skremmende

Thea Faye Knudsen og Rebecca Jelstad Nilsen var på kanotur med skoleklassen fra Glemmen videregående skole, da de opplevde at det begynte å blåse voldsomt utenfor Lyngholmen i Fredrikstad.

Thea og Rebecca, som satt i samme kano, klarte å ta seg i land på en holme i nærheten.

Derfra så de 22 av sine medelever og to lærere kantre og havne i sjøen.

– Det var veldig skremmende, konstaterer Faye Knudsen.

Men dramatikken var ikke over for de to jentene, selv om de kom seg i land på holmen. Derfra måtte de heises opp i redningshelikopteret for å komme seg inn til fastlandet.

– Vi og åtte andre ble hentet opp av helikopteret, mens de som havnet i vannet ble reddet i land med båt, forteller jentene.

Men selv om selve opplevelsen var skremmende, var det én ting de opplevde som litt gøy.

– Å bli reddet av helikopteret var egentlig litt morsomt. Det var en helt ny opplevelse, forklarer Jelstad Nilsen og Faye Knudsen.

Begynte plutselig å blåse

Til tross for at det var meldt dårlig vær og mye vind, så kom vinden plutselig på skoleklassen.

REDNINGSAKSJON: Skjærgårdstjenesten, redningshelikopter og politi bisto i arbeidet for å redde ungdommene på land. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Det kom veldig brått på. Vi hadde så vidt kommet oss litt ut fra land, da det brått begynte å blåse skikkelig. Etter hvert kom også bølgene, forteller jentene.

De er klare på at det å padle ut i åpent farvann ikke var det lureste på en dag med så mye vind som denne.

– De fleste av oss ønsket å snu og padle tilbake den veien vi kom fra, forteller Faye Knudsen.

Noe Jelstad Nilsen stiller seg bak.

– Det var ikke den beste ideen, konstaterer hun.

Kaotisk situasjon

Skjærgårdstjenesten var første båt på stedet, og båtfører Thomas Warren Eriksen beskriver en kaotisk situasjon.

KAOTISK: Båtfører Thomas Warren Eriksen i Skjærgårdstjenesten var først på stedet, og forteller om en kaotisk situasjon. Foto: Petter Larsson / NRK

– Det var ubehagelig, masse ungdommer i vannet og sterke kastevinder, forteller båtføreren.

På et tidspunkt var skjærgårdstjenesten alene på stedet, men de fikk raskt bistand av både redningshelikopter og politi.

– Allikevel tok det lang tid før vi var sikre på at vi hadde fått alle i land, forklarer Eriksen.

Samtlige som havnet i vannet ble reddet opp, og slapp unna alvorlige skader.

En av de som havnet i vannet var Adele Holberg (16). Hun havnet i sjøen etter at kanoen hun satt i kom bort fra de andre. Hun klamret seg til slutt til en annen kano, og foreviget det hele.

– Jeg ble ganske stresset, slik at jeg ikke rakk å tenke på at det var kaldt, forklarer Adele.

Skolen skal evaluere

Selv om jentene ikke er helt enige med skolens avgjørelse om å padle videre utover i åpent farvann, roser de måten skolen har ivaretatt dem på i etterkant av ulykken.

– Det har vært veldig bra, i morgen skal vi møtes senere på skolen og bare snakke om det og slappe av, forteller Jelstad Nilsen og Faye Knudsen.

EVALUERE: Rektor Pål Andre Ramberg forteller at skolen nå skal evaluere hvordan ulykka kunne skje. Foto: Petter Larsson / NRK

Rektor ved Glemmen videregående skole, Pål Andre Ramberg, sier skolen nå skal se nærmere på hvordan dette kunne skje.

– Vi skal selvfølgelig ta evalueringer nå i etterkant, forteller rektoren.

Han deler elevenes oppfattelse av at uværet kom veldig brått på.

– Det skjedde veldig fort. Det var i utgangspunktet veldig stille, og så blåste det raskt opp, konkluderer Ramberg.