Ble evakuert da skredet gikk: – Det var jo veldig uvirkelig

– Det er klart, når jeg har sittet og sett på den sendingen om årsaken til raset, da kommer mye tilbake. Det var jo veldig uvirkelig, det var voldsomt, og det var fryktinngytende, sier Øystein Gjerdrum til NRK.

Natt til 30. desember passet han barnebarna på åtte, ti og tolv år hjemme i huset til datteren. Huset sto rett på skredkanten.

Med de tre barnebarna flyktet Gjerdrum langs en leirskråning og kom seg i sikkerhet. Nå har han og andre som på ulike vis ble rammet av skredet i romjulen i fjor, endelig fått svar.

Et ekspertutvalg peker på kraftig erosjon fra den lille bekken som renner gjennom skredområdet, som hovedårsaken for at skredet gikk.

– Jeg opplevde å komme ut og se dette svære svarte hullet, se hus som var blitt borte. Jeg visste det var folk i husene som jeg kjente, jeg tenkte på om de levde eller ikke. Eller, jeg var egentlig sikker på at hvis de var hjemme så var de døde, forteller Gjerdrum om den dramatiske natten.

Dagen etter at Gjerdrum og barnebarna flyktet fra raset, snakket han med NRK. Du trenger javascript for å se video. Dagen etter at Gjerdrum og barnebarna flyktet fra raset, snakket han med NRK.

– Jeg kjenner på sorg

Ti personer og et ufødt barn mistet livet i kvikkleireskredet. Lokalsamfunnet er fortsatt preget av hendelsen.

– Jeg kjenner absolutt en type sorg rundt dette her som har skjedd. Og så tenker jeg også på at hvis dattera mi hadde vært hjemme og hun og barna forsvant i raset, hva hadde jeg tenkt da? Jeg hadde helt sikkert reagert med veldig sterkt sinne, sier han.

Videoen viser hendelsesforløpet av skredet i Gjerdrum Du trenger javascript for å se video. Videoen viser hendelsesforløpet av skredet i Gjerdrum

Onsdag klokka 12 var øynene til ekteparet Kjetil og Trine Johnsgard klistret til TV-skjermen. Da fikk de se utvalgets presentasjon av årsaken til skredet.

De ble evakuert da skredet gikk, og har nå flyttet tilbake til huset sitt, 100 meter fra skredkanten. Paret luftet ofte hunden der bekken rant.

Trine Johnsgard forklarer at de da reagerte på mengden med vann som rant i bekken.

Kjetil og Trine Johnsgard ser Gjerdrum-rapporten bli lagt fram. Foto: Rushda Syed / NRK

– Hvis ingen har ansvar er det noe galt med systemet

– Det var lagd en dam nederst, i forbindelse med bygging av golfbanen. Og der, spesielt, reagerte vi på. Helt metta av vann. Det var som å gå på vann. Men har ikke reagert på erosjon, sier Kjetil Johnsgard.

– Nei, jeg har ikke tenkt på det. Men at det var voldsomt mye vann, og veldig vått nederst mot Holmen, det reagerte vi må. Jeg gikk der dagen før raset, med hunden, og da tenkte jeg: dette er helt unormalt, legger kona til.

Å finne ut hvem som hadde skylda for at skredet gikk var ikke en del av utvalgets mandat. Dermed har de heller stilt noen aktører til ansvar for skredet.

Politiet etterforsker hendelsen, men sier det er for tidlig å si om det blir tatt ut siktelse mot en eller flere aktører.

– Men sånn som jeg tenker, når du sitter med fasit i hand. Og ser at en og en halv million kubikk har rast ut. Hvis ingen har ansvar for det ... da er det noe galt med systemet, mener jeg. Det håper jeg det blir bedre fokus på nå, sier Kjell Johnsgard.