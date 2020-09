– Jeg er kjempeskuffa. Det er jo en svart dag for syklister i Norge, sier Grøneng til NRK etter å ha lest dommen.

– Nå er vi jo egentlig effektivt utestengt fra å bruke kjørebanen, mener han.

Da saken i Høyesterett skulle starte i august, sa han dette:

– Denne saken er jo viktig for meg. Jeg blir kriminell. Jeg kan ikke reise inn til USA for eksempel, fordi jeg har sykla. Men at samfunnet skal bruke hundretusenvis av kroner på å finne ut noe som er så enkelt som det her er ganske tullete synes jeg.

I dag kom resultatet: Måten han syklet på har forstyrret trafikken «unødig», mener Høyesterett.

Syklist Ivar Grøneng fikk bot for å sykle i kollektivfeltet på Mosseveien. Han ble dømt i to rettsinstanser og nå har Høyesterett forkasten anken hans. Denne videoen fikk han selv laget for å bevise sin uskyld.

Omvei eller ikke omvei?

Det sentrale spørsmålet i saken har vært om han hindret flyt i trafikken da han syklet i kollektivfeltet.

Høyesterett skriver i sin vurdering at syklistens ulemper ved å måtte sykle en omvei på en gang- og sykkelvei må veies opp mot trafikkavviklingen på stedet.

Retten kom til at syklistens valg om å prioritere sin egen sykling i kollektivfeltet fremfor trafikkavviklingen, forstyrret trafikken «unødig».

Ivar Grøneng har selv hevdet at han ikke var til hinder for trafikken da han syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo mot Ulvøya høsten 2018. Han ble vinket inn av en politimann som mente det var litt en luke foran Grøneng og at det hadde blitt kø bak ham. Det er 60-sone på veien her.

Han ble først frikjent i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, der han ble dømt til å betale en bot på 8.500 kroner. Han nektet å betale boten og anket saken til Høyesterett, som nå altså har avvist anken.

Erfaren syklist

56-åringen er en ivrig mosjonist som daglig sykler to mil hver vei fra Kolbotn til arbeidet i Oslo og tilbake igjen. Han sykler året rundt. I tillegg sykler han lange, seige ritt.

– Det er gratis trening, to ganger 45 minutter om dagen. Jeg kan jo ikke la det være, sier Ivar Grøneng.

– Det går ganske fort. Jeg holder en snittfart på rundt 28–29 kilometer i timen i oppoverbakke, sier Ivar Grøneng.

– Kommer du til å slutte å sykle?



– Nei, jeg kommer til å sykle, men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal få det til.