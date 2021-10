Bjarne (95) er TikTok-stjerne

– Nå holder du opp, ler pensjonist Bjarne Prøven (95). Han snakker til vernepleier og tiktoker Håkon Sand (30).

NRK møter dem på Nordseterhjemmet på Nordstrand i Oslo. Med 95-åringen i fokus har de gjort stor suksess på det sosiale nettverket.

Nå forsøker Sand å få Prøven til å vise fingeren til kamera.

– Når man ser Bjarne kommer mot kameraet og er skikkelig sinna og viser fingeren, så er det den ene dagen han ikke vinner i bingo, ler Sand.

- Vis meg finger'n! Du trenger javascript for å se video.

Begynte med en grov vits

Det er Sand som lager og legger ut videoene på TikTok. Flere har blitt sett over en halv million ganger. Han var ikke forberedt på suksessen.

– Jeg bare begynte med en vits da. Litt sånn grove vitser. Og så fikk jeg veldig god respons, sier han.

Vernepleieren legger til at det er viktig å ha det gøy på jobb. Da har også de eldre det bedre.

Det sier Prøven seg enig i.

– Han er så fenomenal til å finne på ting. Det gleder meg når han kommer hit.

– Han er en spilloppmaker av en annen verden. Endelig traff jeg en som jeg kunne snakke med.

Sand sine videoer har blitt sett over åtte millioner ganger. I mange av dem er det Prøven som har hovedrollen.

Verdsatt vernepleier

Prøven er ikke den eneste som får være med i videoene til Sand. Astri Idem (75) og Haldis Jahr (97) er også en del av suksessen.

De setter alle stor pris på vernepleieren.

Hvordan er det å ha Håkon her?

– Han kan jeg ikke få verdsatt nok. Han er jo egentlig vernepleier. Men ved siden av så er han veldig leken og vil at vi skal ha det hyggelig, sier Jahr.

Hun har kjent Sand siden han var 22 år.

– Og nå blir du 31 år 20. desember, sier hun til Sand, og legger til:

– Håkon er min bonussønn.

Haldis Jahr (97) har kjent Håkon Sand i mange år. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Når gjengen ikke filmer til TikTok koser de seg med andre aktiviteter.

Blant annet spiller de bingo, går på tur, ser på film, synger og spiller piano.

Sett av nesten 900.000

Den mest sette videoen på Sands TikTok er blitt sett av 880.000 mennesker.

Her blir Prøven «forlatt» av Sand, som sier at vakta hans er over.

I det syv-sekunders lange klippet hører man 95-åringen rope etter vernepleieren.

Videoen er kommentert av over 450 mennesker. Blant dem er Prøvens sønn som skrev: «Så herlig😂»

Alt blir godkjent

Det er viktig for tiktokeren at de eldre synes det som blir lagt ut er morsomt. Han spør dem alltid om det er greit at han legger ut videoene på forhånd.

– Jeg er veldig påpasselig med hva jeg legger ut, sier han.

Han forteller at de eldre har barn og barnebarn som følger med på TikTok. Det har blitt tatt godt imot.

Og Sand har ingen planer om å slutte som vernepleier for å satse på en TikTok-karriere.

Men det kan bli mer innhold fremover. Prøven har nemlig fått innvilget en ekstra dag på Nordseterhjemmet.

– Håkon nå skal du høre. Jeg fikk innvilget den fjerde dagen her nede, så nå er det mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

– Da kan vi lage enda flere videoer, svarer Sand.

– Du er en spilloppmaker vet du, og det liker jeg, sier Prøven.