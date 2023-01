Bistandsadvokaten til én av de skutte: – Han var ikke klar over noen konflikt

To personer er nå etterlyst både nasjonalt og internasjonalt, etter at to personer ble skutt i Oslo natt til søndag.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

Totalt tre personer er siktet i saken, men kun én av dem er hittil pågrepet.

Politiet vurderer også å gå ut med etterlysning i mediene i løpet av dagen.

Etter det NRK erfarer, er det lederskikkelser i den kriminelle Young Guns som ble skutt.

Politiet har tidligere gått ut og bedt de to siktede om å melde seg for politiet, og har også gjentatt oppfordringa mandag.

Det var to menn i 30- og 40-årene som ble skutt ved Nationaltheatret i halv ett-tiden natt til søndag.

Vakthold på sykehuset

Thomas Klevenberg er bistandsadvokat for mannen i 30-årene som ble skutt.

– På sykehuset i dag var han forholdsvis klar og fattet, men i lys av det han er utsatt for så er sjokket såpass stort, at det blir vanskelig også å si helt nøyaktig hva som har skjedd, sier Klevenberg.

Thomas Klevenberg, bistandsadvokat for den skadde mannen i 30-årene, sier hans klient har gitt politiet en kort forklaring mandag. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Bistandsadvokaten vil ikke uttale seg om antall skudd som har truffet hans klient, da politiet gjør taktisk og teknisk etterforskning.

– Han var i fare for å dø hvis han ikke hadde fått rask behandling.

Klevenberg opplyser at politiet frykter hevnangrep og har satt opp vakthold på sykehuset, og har det stående fast inntil videre.

– Det har politiet vurdert som nødvendig, sier han.

Politiet jobber utifra at det er en konflikt i et kriminelt miljø. Klevenberg vil ikke kommentere om mannen i 30-årene var innblandet i en konflikt med folk eller kriminelle miljøer.

– Jeg kan ikke si noe mer enn at han ikke var klar over noen konflikt, og han har hatt et rolig liv de siste årene.

Vil ikke snakke med politiet

Én person ble pågrepet og siktet allerede i helga.

Han ønsker ikke å la seg avhøre av politiet, sier hans forsvarer Marius Ihlebæk til NRK. Ihlebæk vil ikke si noe om hvorfor mannen ikke ønsker å la seg avhøre.

Advokaten har tidligere uttalt til NRK at hans klient stiller seg uforstående til pågripelsen.

Politiet sier mandag at de vil gjøre et nytt forsøk på å avhøre.

De etterforsker saken som drapsforsøk.

Skutt på åpen gate

Skytingen fant sted ute på Klingenberggata, bare et par minutters gange unna handlegaten Karl Johan.

Politiinspektør Metlid uttalte søndag at konflikten ser ut til å ha begynt ved et utested i Klingenberggata.

Søndag kveld sa hun til Dagbladet at de to fornærmede skal ha vært på en bursdagsfest.

– Det var skudd på åpen gate. Antagelig startet dette inne på en bar, før det flyttet seg ut i gatemiljøet, der det ble løsnet skudd, sa innsatsleder Magnus Strande.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug omtalte skytingen som et «målrettet angrep».

– All informasjon vi har til nå tyder på at dette var et målrettet angrep, og vi jobber ut fra at det er en konflikt i et kriminelt miljø.