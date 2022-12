– Som man ser så er det er en tåkete is som ligger over oss. Det er fuktighet som blir til is når det legger seg både på veidekke og på bilene, sier operasjonsleder for Øst politidistrikt Terje Marstad.

Politiet har i tillegg fått melding på at bilister stopper på E6 for å skrape ruter før de kan kjøre videre.

Også flytrafikken har blitt påvirket av værforholdene.

Forsinkelser på Gardermoen

Flere flyplasser både i nord og vest har i løpet av dagen hatt forsinkelser og innstiller. Men nå har også Oslo lufthavn Gardermoen blitt påvirket.

Flere avganger og ankomst har så langt fått forsinkelser, viser nettsidene til Avinor.

– Det er rett og slett norsk vintervær som har bydd på utfordringer i dag. Det har vært frysende tåke som har gjort at det setter seg mye is på fly og inne i flymotorer, i tillegg har det snødd litt og vært ganske tett tåke. Det sier kommunikasjonssjef på Oslo Lufthavn, Harald Nygaard Kvam.

Ifølge Kvam er det vanskelig å si når flytrafikken vil gå tilbake til det normale, men at det kan vare litt utover kvelden.

Forsinkelsene på Gardermoen fører til ytterligere forsinkelser i nord, ifølge Avinor.

– Tåken har frosset fast i motoren på flyene, det er årsaken til at flyene fra sør er forsinket med mange timer nordover. Det er ikke store forsinkelser på flyene i nord, men flyene som skal komme til Troms og Finnmark er forsinket. Værutfordringene ligger i sør og ikke i nord denne gangen. Det sier kommunikasjonsrådgiver, Ylva Celius Trulsen, til NRK.

Det er flere forsinkelser på Gardermoen på grunn av værforholdene.

– Ha på defrosteren på full guffe

– Det er farlig å stoppe på E6, men det er enda farligere å ikke ha sikt ut av rutene, så hvis man må stoppe så må man være ekstra varsom, sier Marstad og har tips til de som er ute og kjører nå.

– Ha full guffe på defrosteren. Blir det for varmt så ta av deg dunjakka og lua, men la defrosteren være på. Det er livsfarlig og ulovlig å kjøre når man ikke har sikt ut av rutene.

Det er ventet snø utover kvelden, og politiet ber derfor at man beregner god tid og kjører varsomt hvis man skal ut på veiene i kveld.

– Vi er i en høysesong for trafikkuhell. Til dels på grunn av værforhold, men også på grunn av at folk har dårlig tid. I stedet for å stresse med julehandelen og innkjøp før helgen, trekk heller pusten og ta det med ro. Da kommer man seg som regel helskinnet hjem.

Statsmeteorolog, Terje Alsvik sier at kjøreforholdene vil være utfordrende frem til lørdag morgen.

– Det er ventet mer snø på Østlandet utover kvelden, det kan føre til vanskelige kjøreforhold både i kveld og i morgen tidlig. Men det er ventet at det blir litt mildere utover dagen på lørdag, sier Alsvik.

Trafikkutfordringer flere steder i landet

I Nord-Norge har det polare lavtrykket ført til store trafikale problemer. I Troms har det i løpet av dagen vært en rekke trafikkuhell og elgpåkjørsler den siste timen.

