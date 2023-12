Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 21 år gammel mann fra Fredrikstad opplevde at bilen hans tok fyr utenfor Hvalertunnelen 23. desember.

Han og broren forsøkte å hente et brannslukningsapparat fra et nødstyreskap, men skapet var låst med en kode de ikke hadde.

21-åringen uttrykker frustrasjon over situasjonen, og mener at det ville vært bedre om han hadde stoppet i tunnelen hvor det var flere brannslukningsapparater.

Viken fylkeskommune eier tunnelen. De vil vurdere å skille brannslukningsapparatet fra resten av skapet.

– Jeg kjørte ut av tunnelen, fordi jeg skjønte at det var noe galt med tenningssystemet på bilen, forklarer en 21 år gammel mann fra Fredrikstad.

Han ønsker å fortelle om hva som skjedde etter bilen hans begynte å brenne da han kjørte gjennom Hvalertunnelen 23. desember, men vil ikke stå frem med navn.

21-åringen og familien var på vei fra Kirkøy på Hvaler til Fredrikstad da bilen plutselig begynte å gå saktere inne i tunnelen.

– Familien min kjørte foran i en annen bil, så jeg ringte dem og sa at vi måtte stoppe for å sjekke. Da kjørte han inn på den nærmeste busslommen på utsiden av tunnelen.

Da han åpnet panseret på bilen, så han en liten flamme.

21-åringen stoppet på bussholdeplassen til høyre. Nødstyreskapet lå rett over veien, til venstre i bildet. Foto: Google Maps

Fikk ikke koden til skapet

Mens faren ringte brannvesenet, løp 21-åringen og broren over veien for å få tak i et brannslukningsapparat som var plassert i et nødstyreskap.

– Jeg begynte å røske i døren, før jeg så at det var en kodelås på den.

Da faren fikk kontakt med brannvesenet, spurte han om å få koden til skapet. Det fikk han ikke.

I takt med at tiden gikk, utviklet også brannen seg.

Etter hvert kom en brannmann til stedet. Han skal heller ikke ha visst hva koden var, men fikk den fra brannvesenets operasjonssentral, ifølge 21-åringen.

– Det var helt forferdelig. Spesielt når man vet hvor lett det hadde vært å slukke det, med tanke på hvor smått det begynte. Så måtte vi isteden vente lenge på noen som kunne åpne døren, for noe som man kunne løst med en gang.

Dette bør du gjøre ved brann i tunnel Ekspander/minimer faktaboks Kom deg ut

Om mulig så kjør ut av tunnelen, varsle møtende trafikk og ring veitrafikksentralene fra en nødtelefon når du kommer ut. Er det ikke mulig å kjøre ut? Forlat bilen på siden av veien med nødblink på og evakuer til fots. Bruk nødtelefonen

Tunnelen er utstyrt med røde skap med telefon og brannslukningsapparat. Bruk nødtelefonen fremfor mobilen, Da vet veitrafikksentralen automatisk hvilken tunnel du er i og hvor i tunnelen du ringer fra. Brannslukningsapparatet varsler

Når du tar i bruk et brannslukningsapparat som er montert i tunnelen vil det automatisk gå av en brannalarm hos veitrafikksentralen. Da vil også tunnelen stenges, og ventilasjonsanlegget vil starte. Ikke kjør inn i stengt tunnel

Er bommen nede eller det blinker et rødt lys utenfor tunnelen, har det skjedd en hendelse som gjør at tunnelen er stengt. Kjør aldri inn i en stengt tunnel. Vær oppmerksom og lytt til radio

Når du kjører i tunnel er det viktig å legge merke til sikkerhetsutstyr og rømningsveier, følge trafikkregler og holde god avstand til kjøretøyet foran. Husk at tunge kjøretøy kan skape høyere lufttrykk når de passerer deg. Hør på radio, der vil du få nyttig informasjon dersom det skulle oppstå en hendelse. Kilde: Statens vegvesen.

– Blir litt frustrert

Ved enden av tunnelen var det brannslukkingsapparat som 21-åringen kunne brukt.

Men dit var det 200 meter å gå. Han mente det ikke var forsvarlig på grunn av trafikken langs veien.

– Jeg blir litt frustrert når jeg har kjørt gjennom den tunnelen mange ganger etterpå, og ser hvor mange brannslukkingsapparat der inne. Det hadde det vært bedre både for meg og bilen hvis jeg hadde stoppet i tunnelen, konkluderer han.

Slik ser nødstyreskapet ut. Inne i det ligger det et brannslukningsapparat som fører av bilen ikke fikk tilgang til på grunn av kodelåsen. Foto: Google Maps

Brannvesenet på Hvaler er først og fremst glad for at han ikke stoppet inne i tunnelen.

– Vi vil skryte av sjåføren av bilen for grepet med å vente med å stoppe bilen til han kom ut av tunnelen. Det var godt vurdert. En brann i en tunnel er ikke ønskelig, sier utrykningsleder Robert Holt.

Tunneleier: Vil vurdere å skille det ut

Holt var selv på jobb og ga koden videre til den ansatte på stedet over sambandet.

– Det er kode på skapet fordi det bare er vi som skal ha tilgang til det, i tilfelle alt krasjer hos sentralen i Oslo, og vi manuelt må stenge tunnelen på grunn av hendelser, sier Holt.

Brannvesenet har ikke et klart svar på om brannslukningsapparatet burde vært separert fra resten av skapet.

Brannvesen og politi på stedet der bilen brant på lille julaften utenfor Hvalertunnelen i Østfold. Foto: NRK-tipser

– Det kan hende det hadde vært bra å ha apparatet skilt fra hverandre. Vi skulle gjerne sett at det hadde vært apparater overalt vi, men det er ikke opp til oss å vurdere. Det må tunneleier bestemme, sier Holt.

Det er Viken fylkeskommune som i dag eier Hvalertunnelen.

Nå vurderer de å sette opp slukningsapparater for publikum ved første stoppemulighet etter tunnelen.

– Det er ikke krav om slukkeutstyr utenfor tunnelen. Vi kan vurdere å endre på dette, men så vidt meg bekjent har det ikke oppstått en slik situasjon før, sier brannvernleder i Viken fylkeskommune, Hans Runar Kynningsrud.