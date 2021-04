Landets største havn og knutepunkt for bilimport, Drammen havn, tar imot rundt 70 prosent av alle biler som kommer til Norge.

Selv i kriseåret 2020 ble det losset hele 98.882 biler på Holmen i Drammenselva.

Nå skaper den stigende etterspørselen etter elbiler hodebry for havna. Så mange elbiler har kommet inn de siste månedene at det rett og slett er plassmangel.

Drammen havn må tenke «Tetris», og ommøblere og stable for å få bilene på plass.

– Dette er en hyggelig utfordring. All time high for Drammen havn på et halvår. Vi er spent på hva resten av 2021 vil bringe, for det er tydelig at nybilsalget er ganske «hot» om dagen.

Det sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo som mener dette er mer et luksusproblem enn noe annet.

Ivar Vannebo, assisterende havnedirektør ved Drammen havn, sier at de er nødt til å ommøblere på havna for å få plass til alle bilene. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Elbilåret 2021

En annen som synes plassmangelen på Drammen havn er et godt tegn, er generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

– Ja, det er gode nyheter at en veldig stor andel av disse bilene er elbiler. Elbilsalget kommer til å øke utover året. Det kommer til å bli lansert rekordmange nye elbilmodeller i år, nærmere 40. Noe som for første gang er mer enn hva det samlet sett blir lansert av nye modeller av bensin-, diesel – og hybridbiler, sier hun.

– Er det de unge, som kanskje er mer miljøbevisste, som kjøper elbil?

– Det er kanskje lett å tro det. Men de som kjøper ny bil her i landet er faktisk i mindretall, og de er gjerne litt eldre, svarer Bu.

Drammen havn må tenke «Tetris». Foto: Drammen havn

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken ble det i mars registrert 15.321 nye personbiler i Norge. Det er 2.870 flere (23,1 prosent) enn i mars 2020. Nullutslippsbilene hadde 56 prosent markedsandel i mars.

Så langt i år har Drammen havn fått inn nær 32.000 biler. I fjerde kvartal i fjor lå tallet på 38.000. I snitt kommer det inn 2.000 nye biler hver uke.

– Nesten 70.000 biler det siste halvåret, sier Vannebo.

Må utvide

Dette gagner alle som jobber på Holmen. Det dreier seg om nær 2.000 arbeidsplasser, bekrefter Vannebo.

Elbiler utgjør nå halvparten av mengden som kommer inn. Og det anslås at elbilimporten vil stige ytterligere. Rekorder står med andre ord for fall. Eller?

– Rekorden for Drammen havn er 111.000 biler på ett år. Fortsetter det på dette viset, så ja ... humrer Vannebo.

– Det er viktig for at vi får ytterligere jernbanekapasitet til å frakte nye biler ut på jernbane, øke den andelen, men ikke minst containere og semihengere som vi ønsker å få mer av på bane fra havna, sier Vannebo. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Han medgir at de har et plassproblem. Holmen er sprengfull. Biler må lagres andre steder enn på selve havneområdet som tar 10.000 biler.

– Mye borte på Lierstranda selvfølgelig, men også andre ekstraarealer for å ta unna. Det er litt av en logistikk for få å bilene klargjort og distribuert videre. Men det klarer vi!

– Det er planer om å utvide på Holmen?

– Ja. Områdereguleringsplanen er godkjent. Den gir oss anledning til å utvide med nye 90 mål. Et arbeid vi allerede er i gang med, avslutter Ivar Vannebo.

De nye 90.000 kvadratmeterne skal ifølge Drammen havn huse administrasjonsbygg, kaier, logistikkvarehus, parkeringshus, og ikke minst økt jernbanekapasitet på Holmen.