Bil braste inn i flere biler og bygninger

Ulykken skjedde i Niels Juels gate på Frogner i Oslo. Politiet er på stedet med flere patruljer, og skal ha kontroll på bilføreren.

Avsnittsleder Joakim Dyrdal i Oslo-politiet mener det hele kunne ha gått mye verre.

Fryktet mange skadde

Han sier at politiet en stund fryktet at mange kunne ha blitt skadd, men så langt ser det ut til at kun én person har fått lettere skader.

– Vi fikk inn et tosifret antall nødtelefoner fra klokken 19.31 og utover, sier avsnittslederen til NRK.

– På bakgrunn av antall meldinger, tok vi høyde for at det kunne være en villet handling og rykket ut med et stort antall enheter. Det viste seg heldigvis å ikke være det, forteller han.

– Vi mener at vi har en ganske oversikt over hva som har skjedd.

Bergingsarbeidet er i full gang etter villmannskjøringen. Foto: Anders Brekke / NRK

– Sterkt påvirket

Ifølge politiet skal føreren av bilen ha vært svært beruset. Bilen skal også hatt stor hastighet. Politiet sier til NRK at det er en mann i 50-årene som er pågrepet.

– Føreren fremstod som sterkt påvirket av alkohol, forteller Dyrdal til NRK.

Ifølge det vitner har opplyst til NTB skal mannen ha kjørt inn i en butikk og deretter fortsatt å kjøre på fortauet langs husveggen og truffet biler som sto parkert der.

VG skriver at villmannskjøringen startet i Briskebyveien og fortsatte inn på Bygdøy allé, før bilen til slutt ble stanset i Niels Juels gate.

En person skal være lettere skadet, mens føreren har kommet uskadet fra villmannskjøringen. Politiet foretar nå vitneavhør og sikrer tekniske spor på stedet.

– Vi forsøker nå å få en oversikt over de bilene som er påkjørt, forteller Dyrdal.