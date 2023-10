Daglig leder Jonas Rejdemo tar runden i verkstedet med boblejakka og ryggsekken på. De fleste ansatte i den lille fabrikken på Geilo har allerede kommet på jobb.

– Hei Monica, hei Robin. Tidlig ute i dag?

– Morn Jensa, alt bra?

Den energiske svensken tar ikke engang av seg yttertøyet om morgenen før han ser hver enkelt inn i øynene.

Daglig leder Jonas Rejdemo mener de selvfølgeligste ting er mangelvare i samfunnet. Som å hilse på hverandre.

– Når jeg har fått øyekontakt med alle, sett at alle har det ok, så er det en start. Dette er et minimum, minimum, minimum, sier han med trykk på hvert ord.

Siden 1943 har håndverksbedriften produsert det tradisjonsrike bestikket i retro-design.

For 15 år siden bestemte de seg for at inkludering skulle være minst like viktig som å lage bestikk.

De skulle strekke ut en hånd til dem som ikke passet inn andre steder, og hjelpe dem ut i norsk arbeidsliv.

Filosofien er at alle fortjener en sjanse og må bli sett på jobben. Du får ikke dra fra jobb uten å ha sagt ha det.

Hvert eneste skaft poleres nøye.

I verkstedet sitter Robin konsentrert ved poleringsmaskinen.

De kjente skaftene i eik, teak og plast får runde, fine kanter.

Håndverket sitter i fingrene.

Han har vært i industrien siden videregående, men det er på denne arbeidsplassen han endelig føler at han kan være seg selv.

Robin har fast jobb på knivfabrikken Skaugum Du trenger javascript for å se video. Robin har fast jobb på knivfabrikken Skaugum

For her blir Robin sett.

36-åringen fra Geilo opplevde mye mobbing under oppveksten. Han har ofte dårlige dager, men det hjelper alltid på humøret å komme på jobb.

– Jeg letter litt på hjertet til sjefen, tar en prat om det som er vanskelig. Det er veldig fint, da, sier Robin.

- Jeg har veldig tett kontakt med sjefen min, Jonas. Han er veldig inkluderende og hjelper oss til å bli et bedre menneske, sier Robin

Egen filosofi

– Vanligvis ringer arbeidsgivere til NAV og ber om personer med spesielle kvalifikasjoner. Vi gjør det motsatt. Når vi ringer sier vi: – Send noen som sliter, forteller daglig leder Jonas.

– Så kommer de hit, og vi ønsker dem velkommen til Skaugumfamilien. Vi starter med å si: – Husk at vi digger deg uansett. Hva er du god på?

Jonas gestikulerer og forklarer hva som vanligvis skjer når en som står utenfor samfunnet prøver å passe inn på en arbeidsplass:

Hva skjer når en som står utenfor samfunnet prøver å passe inn på en arbeidsplass? Du trenger javascript for å se video. Hva skjer når en som står utenfor samfunnet prøver å passe inn på en arbeidsplass?

Mange av de msom kommer, er livredde. De føler at de ikke er flinke til noen ting og er redde for å gjøre feil.

Hos Skaugum bestikkfabrikk skaper de en arbeidsplass ut fra det du er god på.

Den lille bedriften med sju ansatte har alltid to åpne plasser til noen som trenger en ny start i arbeidslivet.

– Fra første dag er vi tydelige på at de ikke skal jobbe her for alltid, men de skal gå videre når de er klare. Her skal de være konger og dronninger i eget liv. Arbeidstidene er veldig fleksible. Noen klarer ikke å stå opp i tide, da jobber de heller lenger, sier Rejdemo.

I tillegg er det to arbeidsplasser, med lønnstilskudd fra NAV.

På denne arbeidsplassen blir alle sett for den de er.

I denne bedriften stilles det tydelige krav, men når det ikke går bra, så er sjefen der med en gang og trer støttende til.

– Vi sier at du skal være som du er, og det er bra nok. Vi skal ikke forandre deg, vi skal bare få deg på føttene før du går videre.

Du kan ikke unngå å legge merke til dette ordet i verkstedet. Jan Arild Martinsen må stadig ha en liten påminnelse om å puste. Trekke den dypt inn. Hvis pusten stopper opp, kan svimmelheten komme. På denne arbeidsplassen er slike lapper helt naturlig. Smilet er alltid på lur hos Jan Arild. Med sylskarp presisjon sørger han for å bore hullene riktig i skaftet. Fem nye plastskaft har fått hull nøyaktig på midten. Nå er de klare for neste del.

Når alt er på plass, så kan personen gå rakrygget, stråle og gjøre en forskjell, forteller sjefen med det klare blå blikket.

– Målet er å bli verdens beste arbeidsplass. Ambisiøst, men vi tror det går, smiler han varmt.

Fabrikken han leder, er en lønnsom bedrift. I fjor omsatte de for 7,7 millioner og går med overskudd.

– Flere skulle gjort som Skaugum bestikkfabrikk

Interessert lener NAV-sjefen i Hallingdal seg over ryggen på Jonas og ser hvordan han jobber.

Han er opptatt av at mange flere arbeidsplasser skal gjøre som dem.

Arbeidskraften trengs. Mange norske arbeidsplasser får ikke tak i nok hoder og hender, sier NAV-sjefen i Hallingdal. Med inkludering kan man får flere i arbeid.

– Du merker det med en gang du kommer innenfor veggene her at det er et stort engasjement. Dette stedet er virkelig noe å strekke seg etter.

Han mener flere bedrifter må gi dem som står utenfor arbeidsmarkedet en sjanse. Det må forankres i verdigrunnlaget så det ikke bare blir et engangstilfelle.

Noen ganger kommer det folk og banker på døra og spør om de kan få jobbe der. Ryktet går om et godt sted.

- Når jeg kommer hjem, er jeg lett i hjertet. Dette er den absolutt beste arbeidsplassen jeg har hatt, forteller Robin Nordengen Bjørnstad. Oppunder taket henger bildet av en smilende Kong Haakon. Han var tydelig på at de fikk bruke navnet Skaugum på en betingelse: De skulle drive «ryddig og vel». Det gjør de til gangs. Filosofien til bedriften er tydelig. Mennesket står i sentrum. Så kommer alt det andre rundt. Sjefen Jonas og Robin er begge opptatt av kvalitet. De jobber tett sammen for å få det beste produktet. Håndverksbedriften produserer flere hundre bestikk-deler hver dag, og økonomien går godt.

– Det er synd for samfunnet dersom man ekskluderer folk som har noen utfordringer. Det har vi alle opp gjennom livet, sier NAV-sjefen.

Ifølge Mental helse er arbeidsplassen en av de viktigste arenaene for å hindre utenforskap.

Vi bygger Skaugum sammen hver dag

Klokka er 10. Hele produksjonen stopper.

Robin, Jan Arild, Jonas og Jens Morten finner fram lilla treningsmatter som de legger utover verkstedgulvet.

Monica setter på Spotify og plutselig er fresingen fra poleringsmaskinene bytta ut med latinamerikanske rytmer og hiten Despacito.

På skaugumfabrikken er det obligatorisk å trene hver dag klokka ti. Du trenger javascript for å se video. På skaugumfabrikken er det obligatorisk å trene hver dag klokka ti.

Den daglige treninga gjør at samholdet blir ekstra sterkt. Her er det ikke forskjell på sjef og ansatt. Jonas henger i stroppen han også:

– De siste seks årene har vi hjulpet fem stykker som har stått utenfor norsk arbeidsliv.

– Det er et lite tall?

– Det er et lite tall, men tenk om flere bedrifter kunne gjort det samme? Om vi kan hjelpe fem, så kan andre hjelpe fem og så er vi i gang. For Geilo som et lite sted, er fem stykker fortsatt veldig mange.