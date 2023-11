Bestemor tiltalt for å ha kastet ettåring ut av vindu

En kvinne i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter at hun i mai i år kastet et barn i ettårsalderen ut av et vindu i et hus på Nesodden.

– Vi mener hun har gjort det som står i tiltalen, å ha kastet barnet ut av vinduet, sier konstituert statsadvokat Johan Strand Moldestad.

I tiltalen kommer det frem at barnet fikk bruddskader i hodet.

Mener hun var psykotisk

Politiet mener kvinnen var psykotisk da hendelsen skjedde og dermed ikke tilregnelig.

VG omtalte saken først.

I tiltalen skriver påtalemakten at de vil legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

– Etter vår vurdering har ikke tiltalte det du kaller skyldevne, og kan derfor ikke straffes på ordinær måte, sier Moldestad.

HER SKJEDDE DET: Barnet i ettårsalderen ble alvorlig skadd etter å havnet ut av vinduet.

– Vi mener det er nødvendig av hensyn å beskytte samfunnet og at det er nærliggende fare forlignende lovbrud i fremtiden, sier Moldestad.

Erkjenner ikke straffskyld

Bestemorens forsvarer sier hun ikke ennå har fått pratet med henne om det, men at tiltalen er som forventet.

– Hun er avhørt av politiet og erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Jorunn Hegle Hovda til NRK.

Tiltalte var tidligere innlagt på sykehus, men er nå overført til ordinært varetektsfengsel.

– Hun var for frisk til å være på sykehus, sier Hovda.

– Hun er selvfølgelig preget av anklagene og har vondt av situasjonen, men etter forholdene går det bra.