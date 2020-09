Berg grilles i rådhuset: – Jeg har informert korrekt i denne saken

– Mine etater har sagt at de har systemer på plass. Det har vi forholdt oss til. Dette systemet er basert på tillit, sa miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo rådhus fredag.

Bakgrunnen for høringen er NRKs avsløringer om over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune.

Flere partier har før høringen truet Berg med mistillit.

– Hvorfor har du i løpet av ett og et halvt år holdt tilbake alvorlig informasjon fra bystyret? ville Eirik Lae Solberg (H) vite.

– Jeg har hele veien vært opptatt av å få frem fakta og holde bystyret informert, svarte Berg.

Kommunerevisjonen har gransket hva Berg selv har gjort for å etterse at hennes etater følger loven.

De høringen sa de at arbeidsmiljøloven ikke stod på agendaen før høsten 2019. Unntaket er søppeltømmerne, som fikk særlig oppfølging.

– Jeg legger til grunn at etatene i kommunen følger gjeldende lover og regler. Og at de melder fra til meg dersom de har problemer med dette, sier Berg.

LES OGSÅ: Etater sa de hadde stålkontroll mens loven ble brutt tusenvis av ganger

– Ville kvalitetssikre tallene

Et sentralt punkt i dagens høring er om Berg har informert bystyret godt nok om hva hun har visst om bruddene på arbeidsmiljøloven i etatene hun har ansvar for.

Byrådet skal informere bystyret, på samme måte som regjeringen må informere Stortinget.

Under dagens høring mente Høyre at Berg ikke burde holdt tilbake alvorlig informasjon om lovbrudd flere ganger:

I april og oktober 2018 fikk Berg vite om brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten. Først ett år senere fikk bystyret vite om disse bruddene – gjennom NRK.

Senere avslørte NRK at Berg lenge hadde sittet på en detaljert oversikt over lovbrudd i etaten. På direkte spørsmål fra Arbeidstilsynet, bystyret og NRK fortalte hun ikke om dette.

I høringen forsvarte Berg seg ved å si at hun måtte kvalitetssikre tallene før hun informerte bystyret.

På spørsmål fra bystyret om hun kunne gjort noe annerledes når det gjelder å informere bystyret, svarte Berg:

– Jeg har informert korrekt i denne saken. Og dere har fått god informasjon om det jeg kunne dele.

Berg understreket at det var en alvorlig sak og at hun ikke var sikker på hva slags informasjon hun kunne gå ut med. Berg forklarte at hun ikke ville gå ut med informasjon i frykt for å gjøre en eventuell politietterforskning vanskeligere.

– Jeg hadde ikke satt i gang en ekstern undersøkelse hvis jeg ønsket å skjule sannheten.

Lan Marie Berg (MDG) sa under høringen i Oslo rådhus at hun har nulltoleranse for systematiske brudd på arbeidsmiljøloven. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Fly forbanna

Under den såkalte «søppelkrisa» i Oslo i 2017 gikk byrådet knallhardt ut mot det private selskapet Veireno. De hadde brutt arbeidsmiljøloven hundrevis av ganger mens de tømte søppel på oppdrag for kommunen.

Veireno-sjef Jonny Enger ble senere dømt til fengsel.

I årene som fulgte har altså kommunen selv brudd loven over en kvart million ganger.

Vinteren 2017 da Berg følgende til NRK:

– Sånn skal det ikke være å jobbe for Oslo kommune. Jeg blir fly forbanna når jeg hører at et selskap bryter arbeidsmiljøloven gang på gang.

På spørsmål under høringen om hun fortsatt står for det hun sa, svarte hun slik:

– Å sammenligne Veireno med Oslo kommune er helt uforståelig. Jeg har nulltoleranse for systematiske brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Disse må svare i høringen Ekspandér faktaboks Konsulentselskapet PwC ved advokat Marianne Pilgaard

Kommunerevisjonen

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG)

Tidligere byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (Ap)

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG)

Tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H)

Direktør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Hans Petter Karlsen

Etatsdirektør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann

Leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin

Ba om at rapport ikke ble oversendt

Ett sentralt dokument ligger ikke på bordet under høringen: Arbeidstilsynets ferdige rapport.

Byrådet har to ganger bedt tilsynet om å ikke sende dem rapporten, avdekket NRK fredag.

Først ble utsendelsen av rapporten utsatt på grunn av korona. Så ble den utsatt igjen på grunn av lønnsoppgjøret.

Arbeidstilsynet har aldri tidligere utsatt en rapport så lenge.

Opposisjonen reagerer kraftig på dette. Rødt mener dette gir byrådet en fordel.

– Byrådets hovedargument har alltid vært at vi må ha alle fakta på bordet. Nå skjer det motsatte, sier Eivor Evenrud fra Rødt.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) avviser overfor NRK en sammenheng mellom høringen og utsettelsene.

– Hvis bystyret ønsker ny høring når Arbeidstilsynets rapport foreligger, så stiller selvfølgelig vi opp for å svare på alle spørsmål bystyret måtte ha, sier han.